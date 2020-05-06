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06 мая 2020, среда, 15:29 17
Силовые структуры 2020-05-06T15:32:05+03:00
Українські Новини
Экс-чиновника СНБО подозревают в растрате 0,5 млн гривен бюджетных средств

Экс-чиновника СНБО подозревают в растрате 0,5 млн гривен бюджетных средств

Кира Молчанова
СНБО, Растрата, ГБР, Растрата госсредств
Эмблема ГБР, Фото: сайт Президента Украины
Эмблема ГБР, Фото: сайт Президента Украины

После того, как стала известна заработная плата нынешнего главы СНБО и его заместителей, Государственное бюро расследований сообщило бывшему чиновнику Совета национальной безопасности и обороны о подозрении в растрате 0,5 млн гривен бюджетных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении бывшему руководителю Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Экс-чиновник подозревается в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупном размере и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 2, ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в нем.

По предварительной информации, подозреваемый осуществлял излишнее начисление заработной платы отдельным работникам Центра, что привело к растрате бюджетных средств в сумме более 513 тыс. гривен.

"Также от одного из работников Центра получил на свой карточный счет денежные средства в сумме 10 000 гривен, как определенную им долю денежных средств от начисленной ему незаконной заработной платы в декабре 2018 года", - сказано в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины, оперативное сопровождение - департамент стратегических расследований Национальной полиции.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский подозревается в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении руководству ООО "Оптимумспецдеталь" в уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром", а также легализации доходов, полученных преступным путем.

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