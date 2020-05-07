Штрафы за превышение скорости будут отправлять на имейл после карантина

В связи с тем, что карантин в Украине продлили до 22 мая, штрафы за превышение скорости в Киеве водителям будут выписывать после завершения карантина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передают Українські Новини.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения на киевских дорогах будут отправлять по электронной почте после отмены жестких карантинных ограничений. Сначала камеры видеонаблюдения будут фиксировать лишь превышение установленной скорости движения.

Размер штрафа за превышение скорости

Согласно сообщению МВД, если скорость превышена более чем на 20 км/ч, штраф накладывается в размере 255 грн. Если водитель превысил установленные ограничения скорости движения автомобилей более чем на 50 км/ч – взимается штраф 510 грн.

Если штраф выплачивается в течение 10 дней со дня вступления в законную силу постановления, сумма штрафа уменьшится на 50% от общей суммы, тоесть 122,5 грн. В общем, штраф за превышение скорости нужно оплатить в течение 30 дней с момента вступления в законную силу постановления.

Кроме того, водители могут подать жалобу на постановление в течение 10 дней со дня вступления в законную силу. "В вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд, в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины", – отмечается в сообщении.

Средства от штрафов будут направлены на финансирование и улучшение дорожной инфраструктуры и на безопасность дорожного движения.

Как будет считаться превышение скорости

Водители будут получать штрафы, если превысят скорость на 23 км. в пределах разрешенной скорости, из которых 20 – превышение скорости, а 3 – погрешность устройства измерения. Тоесть, если в Киеве скорость разрешена в 50 км/ч, то превышение движения будет законным, если авто ехало более чем 73 км/ч.

Как будут работать камеры видеонаблюдения

Система фиксации будет работать в автоматическом режиме. Камеры будут фиксировать номер автомобиля, нарушившего разрешенную скорость. Штрафную квитанцию ​​водителям будут отправлять на электронный адрес.

Сколько видеокамер будет в Киеве

В Киеве установлено 20 приборов видеонаблюдения, и еще 30 планируют на дорогах государственного значения Киевской области. А на аварийно-опасных участках и местах концентрации дорожно-транспортных происшествий будут установлены стационарные технические средства фиксации нарушения скорости.

Какая скорость разрешена на дорогах

В МВД напоминают, что в населенных пунктах максимальная скорость движения разрешена не более 50 км/ч, за пределами – не более 90 км/ч. Если на дорогах нанесена разделительная полоса, транспортные средства могут двигаться со скорость до 110 км/ч, на автомагистралях – не более 130 км/ч. В Киеве водители могут двигаться не более 50 км/ч.

Ранее Укранські Новини сообщали, из-за пандемии коронавируса в Киеве перенесли запуск системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

С 1 мая водители, которые двигаются за пределами города, могут не включать ближний свет.