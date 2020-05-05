Обвиняемый в хищениях бывший замминистра внес 168 тыс. гривен залога

Бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло нанесение убытков государству в размере 17,44 млн гривен, внес залог в размере 168 160 гривен. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Ростислав Кравец. "Залог был внесен", - сказал он. Адвокат отметил, что скорее всего залог внес Павловский самостоятельно. Также юрист сообщил, что защита не согласна с подозрением Павловскому и считает его полностью необоснованным. Адвокат добавил, что защита подала апелляционную жалобу на решение суда о назначении экс-замминистра залога. Как сообщали Українськi Новини, НАБУ вручило обвинительный акт в хищении при закупке топлива экс-замминистру обороны Павловскому. Ранее Павловского подозревали в причастности к хищению 58 млн гривен.