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05 мая 2020, вторник, 13:44 272
Судебная власть 2020-05-05T13:45:44+03:00
Українські Новини
Обвиняемый в хищениях бывший замминистра внес 168 тыс. гривен залога

Обвиняемый в хищениях бывший замминистра внес 168 тыс. гривен залога

Кира Молчанова
Хищение средств, Залог, Хищение, Игорь Павловский
Игорь Павловский Фото: 112.ua
Игорь Павловский Фото: 112.ua

Бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло нанесение убытков государству в размере 17,44 млн гривен, внес залог в размере 168 160 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Ростислав Кравец.

"Залог был внесен", - сказал он.

Адвокат отметил, что скорее всего залог внес Павловский самостоятельно.

Также юрист сообщил, что защита не согласна с подозрением Павловскому и считает его полностью необоснованным.

Адвокат добавил, что защита подала апелляционную жалобу на решение суда о назначении экс-замминистра залога.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ вручило обвинительный акт в хищении при закупке топлива экс-замминистру обороны Павловскому.

Ранее Павловского подозревали в причастности к хищению 58 млн гривен.

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