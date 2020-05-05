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05 мая 2020, вторник, 08:39 1814
Общество 2020-05-05T09:15:01+03:00
Українські Новини
"Томос или безвиз людям хлеба дал?" Украинский футболист о последствиях Евромайдана

"Томос или безвиз людям хлеба дал?" Украинский футболист о последствиях Евромайдана

Татьяна Зотова
Евромайдан, Спорт, Футбол, Селезнев, Томос
Евгений Селезнев. Фото: ФФУ/УАФ
Евгений Селезнев. Фото: ФФУ/УАФ

Бывший форвард "Днепра" и "Шахтера", привлекавшийся в сборную Украины, а ныне нападающий турецкого клуба "Бурсаспор" Евгений Селезнев рассказал о своем отношении к украинской политике, информирует портал strana.ua.

По его мнению, то, что принято считать достижениями после Евромайдана, ничего не дало людям и экономике. Об этом он сказал в интервью сайту Tribuna.com.

34-летний уроженец Макеевки признался, что хотя с 2017 года играет за рубежом, до сих пор следит за украинской политикой, смотрит разные передачи и анализирует их.

Он недоумевает по поводу того, что в Украине делят людей по языку.

"Я просто не понимаю, когда людей делят по языковому признаку. Для меня непонятно чуть другое: когда кричат, прыгают, поют, что мы украинцы, а на самом деле делают все против Украины", - сказал футболист.

По его мнению, в стране после Майдана в лучшую сторону ничего не изменилось. На возражение журналиста - мол, стало лучше благодаря безвизу, Томосу и уходу от России - Селезнев запротестовал.

"Томос или безвиз людям хлеба дал? Экономика, ВВП стало больше?" - поинтересовался он.

Спортсмен резюмировал, что самое важное для страны - чтобы "вовремя старикам платили пенсии, зарплаты, чтобы была стабильная экономика, правосудие".

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