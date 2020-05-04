Главный редактор интернет-издания "РБК-Украина" Сергей Щербина высказал мнение о качестве учебного материала и фактологическом наполнении школьной программы по истории Украины, утвержденных Министерством образования и науки.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

И опять у меня вопрос к Министерству образования. Теперь попался в руки школьный учебник истории.

Меня сложно уличить в большевизме и прокоммунистических настроениях. Но вот вы уверенны, что правильно учить детей в таком ключе? Вот правда к упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод? А как надо было сохранить богатую традицию? Удобства во дворе или сразу под себя?

Это не считая прочего скрепоносья о "селе - душе народа". Что вы делаете-то? А городским детям, не привыкшим к этим идиллиям, как быть?