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04 мая 2020, понедельник, 19:17 154 Мнение
Общество 2020-05-04T20:15:02+03:00
Українські Новини
Сергей Щербина: К упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод?

Сергей Щербина: К упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод?

Татьяна Зотова
Минобразования, История Украины, Сергей Щербина, Школьная программа, РБК-Украина
Сергей Щербина. Фото: Facebook
Сергей Щербина. Фото: Facebook

Главный редактор интернет-издания "РБК-Украина" Сергей Щербина высказал мнение о качестве учебного материала и фактологическом наполнении школьной программы по истории Украины, утвержденных Министерством образования и науки.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

И опять у меня вопрос к Министерству образования. Теперь попался в руки школьный учебник истории.

Меня сложно уличить в большевизме и прокоммунистических настроениях. Но вот вы уверенны, что правильно учить детей в таком ключе? Вот правда к упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод? А как надо было сохранить богатую традицию? Удобства во дворе или сразу под себя?

Это не считая прочего скрепоносья о "селе - душе народа". Что вы делаете-то? А городским детям, не привыкшим к этим идиллиям, как быть?

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