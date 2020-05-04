подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новости
  • Политика
  • Нового главу Национального института рака обвинили в мошенничестве, - СМИ
04 мая 2020, понедельник, 11:15 884
Политика 2020-05-04T12:15:03+03:00
Українські Новини
Нового главу Национального института рака обвинили в мошенничестве, - СМИ

Нового главу Национального института рака обвинили в мошенничестве, - СМИ

Ярина Вацяк
Полиция, Мошенничество, Институт рака, Александр Яцына
Национальный институт рака. Фото: zaxid.net
Национальный институт рака. Фото: zaxid.net

Следственным отделом Деснянского УП ГУНП в г. Киеве проводится досудебное расследование в криминальном производстве, по факту совершения уголовного преступления со стороны исполняющего обязанности руководителя Национального института рака (НИР) Александра Яцына и завладения мошенническим путем 400 тыс. грн.

Об этом стало известно из соответствующих обращений полиции в Департамент управления персоналом и кадровой политики Минздрава Украины и Уполномоченному по антикоррупционной деятельности НИР, копия которых оказалась в распоряжении редакции Obozrevatel.

В частности, отмечается, что в ходе проведения досудебного расследования установлено, что 28.12.2019 года потерпевший Ячменев Евгений Вячеславович, в качестве оплаты лекарственного средства, который должен был приобрести Яцына Александр Иванович, перевел на карту последнего денежные средства в сумме 400 000 грн, однако лекарства не получил, а Яцына А. И. мошенническим путем завладел указанными денежными средствами.

"На основании изложенного, просим предоставить заверенную надлежащим образом копию приказа на назначение на должность исполняющего обязанности руководителя Национального института рака гражданина Яцыны Александра Ивановича, а также характеристику на последнего", - говорится в письме полиции на Департамент кадровой политики Минздрава.

Как сообщил в комментарии Евгений Ячменев, он совершил около 15 переводов на личную карточку Яцыны на общую сумму 400 тыс. грн, который пообещал приобрести за эту сумму препарат для химиотерапии за границей, которого нет в Украине.

"На многочисленные просьбы сообщить, когда будет препарат – несколько месяцев он обещал, что со дня на день, а потом и вовсе перестал отвечать. Это не просто мошенничество, а желание заработать на горе людей, родственники которых отдадут последние, чтобы спасти своих близких. Надеюсь, правоохранительные органы привлекут его к ответственности. Такие как Яцына не достойны занимать высокие должности в учреждениях здравоохранения", - заявил Ячменев.

В свою очередь, в обращении на Уполномоченного по антикоррупционной деятельности НИР Сергея Пономаренко, представители Деснянского следственного управления просят провести служебную проверку относительного этого инцидента и сообщить о ее результатах.

Напомним, Александр Яцына был назначен на должность и.о. руководителя Национального института рака 15 апреля 2020 года.

В прошлом году прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального института рака, которые организовали схему собственного обогащения за счет онкобольных пациентов.

24 апреля заместитель руководителя Национального института рака и председатель тендерного комитета Руслан Ткаченко сообщил о прослушке в своем кабинете.

 

Больше новостей о: Полиция Мошенничество Институт рака Александр Яцына

Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд
Кабмин разрешил проведение плановых операций
Новости
В Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд 12:11
"Наш край" требует от Кабмина смягчить карантин и запустить отечественную экономику 12:07
Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпрокурора Рябошапки 12:06
От реструктуризации "зеленых" тарифов пострадает каждый украинец,– юрист 11:50
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам 11:49
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения 22:24
больше новостей
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok