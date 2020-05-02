Правоохранители задержали группу похитителей, которые несколько лет воровали иконы из церквей

Правоохранители задержали межрегиональную группу похитителей икон из церквей.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области, следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области... разоблачена межрегиональная группа лиц, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных областях Украины, объединенных с тайным проникновением в эти помещения. По данным следствия, последняя кража состоялась 30 апреля 2020 из храма, расположенного в с. Михайловка Шарогородского района Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года, которые в дальнейшем изъяты", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на территории городов Одессы, Киева и Хмельницкого проведено более 13 санкционированных обысков, по их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и другое.

Задержан организатор и два исполнителя преступлений, им сообщено о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Также проверяются на причастность к совершению этих преступлений другие лица.

Как сообщали Українськi Новини, в конце апреля правоохранители пресекли деятельность группы лиц по перемещению новорожденных за границу под видом программы суррогатного материнства.