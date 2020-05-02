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02 мая 2020, суббота, 23:16 37
Силовые структуры 2020-05-02T23:16:01+03:00
Українські Новини
Правоохранители задержали группу похитителей, которые несколько лет воровали иконы из церквей

Правоохранители задержали группу похитителей, которые несколько лет воровали иконы из церквей

Валерия Драгомирова
Церковь, Кража иконы, Офис Генпрокурора, Похитители
Церковь. Фото: pexels
Церковь. Фото: pexels

Правоохранители задержали межрегиональную группу похитителей икон из церквей.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области, следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области... разоблачена межрегиональная группа лиц, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных областях Украины, объединенных с тайным проникновением в эти помещения. По данным следствия, последняя кража состоялась 30 апреля 2020 из храма, расположенного в с. Михайловка Шарогородского района Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года, которые в дальнейшем изъяты", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на территории городов Одессы, Киева и Хмельницкого проведено более 13 санкционированных обысков, по их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и другое.

Задержан организатор и два исполнителя преступлений, им сообщено о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Также проверяются на причастность к совершению этих преступлений другие лица.

Как сообщали Українськi Новини, в конце апреля правоохранители пресекли деятельность группы лиц по перемещению новорожденных за границу под видом программы суррогатного материнства.

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