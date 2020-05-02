Боевики обстреляли позиции сил ООС. Двое военных ранены

Боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в субботу, 2 мая, 2 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции сил ООС дважды возле Авдеевки и возле Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции пять раз вблизи Хутора Вольный, четыре раза возле Орехового, а также возле Крымского, Новоалександровки и Южного.

Вследствие обстрелов боевиков двое украинских воинов получили ранения.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 1 мая, трое украинских военнослужащих получили ранения.



29 апреля на Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились троих "бойцов".