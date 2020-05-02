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02 мая 2020, суббота, 18:21 41
Экономика 2020-05-02T18:42:46+03:00
Українські Новини
Городской голова Николаева и сотрудники НГЗ требуют от президента вмешаться в конфликт с таможней

Городской голова Николаева и сотрудники НГЗ требуют от президента вмешаться в конфликт с таможней

Надежда Комендантова
Таможня, Конфликт, Николаевский глиноземный завод, НГЗ, Владимир Зеленский
Николаевский глиноземный завод. Фото: who-is-who
Николаевский глиноземный завод. Фото: who-is-who

Опаснее коронавируса для бизнеса могут быть только чиновники. Несмотря на резкое падение мировых цен на алюминий и угрозу общей рецессии мировой экономики стабильно работал, не сокращая занятость и продолжая платить налоги в бюджет. Однако сейчас он вынужден поэтапно приостанавливать производство.

Об этом сообщает Lenta UA.

На сегодняшний день простаивают уже более 50% мощностей. И причина не в пандемии, а в действиях руководителя Черноморской таможни Александра Щуцкого. Он выбрал "идеальное" время для того, чтобы отозвать разрешение на переработку боксита в таможенном режиме. В итоге ввоз сырья был заблокирован,и менеджмент завода, как предписано технологией при критическом снижении запасов боксита, начал консервировать производство.

Претензии господина Щуцкого сводятся к тому, что НГЗ должен оформлять ввоз боксита, как импорт и, соответственно, уплачивать таможенные пошлины. Но эта позиция идет вразрез с законодательством страны. Потому что режим таможенной переработки прямо предусмотрен ТК Украины. И сам завод ничего на территорию Украины не ввозит. У НЗГ недостаточно собственных и заемных средств для приобретения боксита. Кроме того, в Украине нет потребителей, готовых приобретать глинозем. Поэтому и ввозимое сырье, и получаемый из него глинозем,НГЗ не принадлежат. Предприятие просто выполняет услуги по переработке на собственных мощностях. В условиях кризиса это и позволяет сохранять стабильность, потому что все риски берет на себя заказчик, он же и оплачивает все операции.

Незаконность требований таможни уже не один раз подтверждал суд, однако Щуцкий снова заявил о намерении оспаривать решение. Как результат, четыре корабля с бокситом не могут разгрузиться в порту. А запасы сырья на предприятии иссякают. Это будет означать потерю стабильного дохода для более 6 000 человек, с учетом обслуживающих подрядных организаций. НГЗ – крупнейший работодатель в области.

В связи с критической ситуацией на предприятии, городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем блоге вYoutube обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Я не могу стать в стороне от этой проблемы. Я хочу высказать поддержку НГЗ. Завод помогает нам в ремонте городской больницы №5, помог нам в закупке оборудования для нашей больницы №3…Сегодня, когда в нашей стране есть проблема с рабочими местами, когда у людей нет работы, когда мы не знаем как наполнять местные бюджеты, подобные ситуации никак не улучшают это состояние в стране, а особенно в Николаеве и Николаевской области".

 

 

В комментарии изданию эту позицию подтвердил и представитель профсоюза НГЗ: "Коллектив предприятия – это простые украинцы, которые честно выполняют свою работу и всегда понимали, что не останутся со своими семьями без средств к существованию.Руководство завода очень многое делало для развития завода, для помощи нашему городу.Вызывает крайнее недоумение и возмущение, что Черноморская таможня блокирует суда в порту и убивает предприятие,особенно сейчас, когда из-за коронавируса и так всем тяжело. Можно ссылаться на закон, но почему тогда таможенник Щуцкий сам игнорирует судебные решения. Главное - зачем он это делает, с какой целью?".

Тем временем работники предприятия 1 мая – по стечению обстоятельств, именно в праздник труда, - запустили флешмоб в социальных сетях. Они устанавливают на свои аватарки баннер с лозунгом: "Дайте работать НГЗ".

Ранее ряд СМИ обратили внимание, что претензии, высказанные господином Щуцким в адрес НГЗ, выглядят необоснованными не только с точки зрения оформления ввоза сырья. Еще больше вопросов вызывают его требования по вывозу либо утилизации красного шлама, который образуется в процессе переработки боксита в глинозем.Ведь именно удаление в шламохранилище – это наиболее безопасный и обоснованный с точки зрения охраны окружающей среды путь. С другой стороны, если предприятие остановит работу, у него не будет возможности вкладывать деньги в поддержание безопасного режима работы шламохранилищ,ведь это десятки миллионов гривен в год.И тогда, в результате действий Щуцкого по закрытию завода, экологической катастрофы, которой таможенник пугал в своем интервью, действительно не избежать…

Одним словом, в Николаевской области на ровном месте резко вырос уровень социальной напряженности. И это становится политической проблемой. Очевидно, что ее придется решать президенту Владимиру Зеленскому. Пока его офис проигнорировал уже два обращения от руководства НГЗ, профсоюзов и коллектива завода. Направили в адрес Президента Украины оставшиеся пока без ответа запросы и ведущие международные СМИ. Ведь ситуация приобретает необратимый характер и требует оперативных решений.

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