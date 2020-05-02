Рекордная жара с дождями и грозами и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В то время, как в мае синоптики прогнозируют аномальный холод, заморозки, жару и засуху, начало мая будет жарким и дождливым почти по всей территории Украины, но уже чер пару дней погода резко изменится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, в субботу 2 мая в Украине основная порция влаги придется на западную часть Украины плюс Винницкая область, Житомирская область. "Будет вероятность локальных дождей на Сумщине, Харьковщине, местами в Одесской области", - написала синоптик. В то же время, большинство районов Востока, Центра и Юга принадлежать сухой погоде. Температура воздуха в субботу составит + 18 + 24 градуса, на Западе будет свежее, + 14 + 18 градусов, на Востоке, в Днипре, Кропивницком и их районах местами до +26 градусов. В Киеве пятничное кратковременное похолодание сменится на возвращение тепла до +22 градусов. Существенный дождь - не ожидается, разве где-то локально. Воскресенье-понедельник будут еще теплыми, а со вторника ожидается похолодание. В целом, по мнению Диденко, погода ожидается комфортной. В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу будет до +27. Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды. Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.