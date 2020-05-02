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02 мая 2020, суббота, 06:00 342 Карта
Жизнь 2020-05-02T06:00:01+03:00
Українські Новини
Рекордная жара с дождями и грозами и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Рекордная жара с дождями и грозами и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Надежда Комендантова
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Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info
Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info

В то время, как в мае синоптики прогнозируют аномальный холод, заморозки, жару и засуху, начало мая будет жарким и дождливым почти по всей территории Украины, но уже чер пару дней погода резко изменится. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в субботу 2 мая в Украине основная порция влаги придется на западную часть Украины плюс Винницкая область, Житомирская область.

"Будет вероятность локальных дождей на Сумщине, Харьковщине, местами в Одесской области", - написала синоптик.

В то же время, большинство районов Востока, Центра и Юга принадлежать сухой погоде.

 Температура воздуха в субботу составит + 18 + 24 градуса, на Западе будет свежее, + 14 + 18 градусов, на Востоке, в Днипре, Кропивницком и их районах местами до +26 градусов.

В Киеве пятничное кратковременное похолодание сменится на возвращение тепла  до +22 градусов. Существенный дождь - не ожидается, разве где-то локально.

Воскресенье-понедельник будут еще теплыми, а со вторника ожидается похолодание.

В целом, по мнению Диденко, погода ожидается комфортной.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу будет до +27.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

 

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