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09 мая 2020, суббота, 07:05 9
Афиша 2020-05-09T07:30:02+03:00
Українські Новини
Онлайн концерты украинских звезд: что делать и как провести 9-10 мая

Онлайн концерты украинских звезд: что делать и как провести 9-10 мая

Ирина Николенко
Концерты, Афиша, майские праздники, Майские праздники-2020
Майские выходные. Фото: pixabay.com
Майские выходные. Фото: pixabay.com

9-11 мая украинцы смогут пойти на второй уик-энд мая, а также посмотреть онлайн мероприятия не выходя из дома, которые начались с 1 мая. Українські Новини собрали разные мероприятия, которые можно посмотреть всей семьей во время майских праздников.

Бесплатные мероприятия 9 мая

Звездный онлайн-концерт #даруйповітря. 9 мая около 300 известных украинских блогеров и артистов выступят, чтобы собрать деньги на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких.

ОНЛАЙН VECHORNYTSI / МАЇВКИ – ГАЇВКИ

Олег Скрипка и группа "Воплі Відоплясова" представляют благотворительный концерт. Также приглашены известные украинские музыканты:

Сергей Танчинец (БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)

Иван Леньо (KOZAK SYSTEM)

Фома (MANDRY)

Тарас Компаниченко (Хорея Козацька)

Трансляция концерта начнется в 20.00. Стоимость билета: 100 грн.Собранные деньги передадут людям старшего возраста, которыми занимается благотворительный фонд «Жизнелюб».

Флэшмоб #TogetherAtTheSameTime. "ДахаБраха" продолжает снимать клип онлайн на песню Alambari. Его будут создавать сто человек одновременно со всего мира.  

Бесплатные мероприятия 10 мая

Пьеса "The Birthday Party" от театра "ProEnglish Theatre". Пьесу написал британский Нобелевский лауреато Гарольд Пинтеро. Впервые ее поставили в 1958 году, после этого она получила много критики из-за насилия, абсурда и террора. Трансляция пьесы бесплатная, обязательно регистрация.

Jamala продолжает серию бесплатных онлайн-концертов "Культура объединяет". Посмотреть их можно не выходя из дома. Проект создали, чтобы поддержать всех, кто остался дома. Начало трансляции концерта в 20:00.

Для ценителей хеви-метала музыкальное talk show от Хвылевого – "Volnovoi Live". Начинается онлайн концерт в 20:00, посмотреть можно на youtube-канале.

Продолжаются чтения третьего сезона "Литкурьера". 10 мая онлайн проект "Литкурьер: чтение вслух" проведет украинский философ и писатель Тарас Лютый. Чтение можно посмотреть в 20:30 на странице в Facebook Book Forum.

Как сообщали Українські Новини, украинцы рассказали, чем будут заниматься во время майских праздников. Кроме того, во время уик-энда можно пожарить шашлыки: ТОП-3 рецепта. Также до конца мая можно посмотреть бесплатные концерты от украинских звезд.

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