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01 мая 2020, пятница, 10:54 143
Политика 2020-05-01T11:03:22+03:00
Українські Новини
В Киеве из-за коронавируса закрыли два общежития

В Киеве из-за коронавируса закрыли два общежития

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, Коронавирус, Covid-19, коронавирус в Киеве, брифинг Кличко, Коронавирус в общежитии
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

По состоянию на 1 мая в Киеве уже 1453 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в то время, как после трехдневного роста количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось.

Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Друзья! Еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус. 11 из них - медики", - говорится в нем.

Заболели:

  • 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет. 
  • 14 мужчин от 20 до 60 лет
  • 2 девочки 4 и 7 лет и 3 мальчика - от 7 до 16 лет.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.

Также Кличко сообщил, что в Киеве обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития.

  • Один - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал.
  • Второй - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц-все жители общежития.

В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия.

Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: вирус не отступил! Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте правилами безопасности!" - призвал мэр.

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Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 257 996 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 в то время, как ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации пандемии коронавируса.

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