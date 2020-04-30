Борьба с коронавирусом: сколько респираторов, защитных костюмов и ПЦР-тестов пришло в Украину в апреле

Офис Президента заявляет, что в апреле Украина получила 1,3 млн респираторов, более 200 тыс. одноразовых костюмов, а также 250 тыс. тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) из Китая и Южной Кореи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передают Українськi Новини.

"В течении апреля государство обеспечило доставку в Украину 1,3 млн специальных респираторов, более 200 тыс. одноразовых костюмов, а также 250 тыс. ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи", - говорится в нем.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря слаженной работе координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Указано, что данную комиссию создали полтора месяца назад в условиях фактического отсутствия средств защиты в украинских больницах.

Тимошенко отметил, что на первом этапе Украина законтрактовала доставку из Китая необходимых средств защиты для врачей, но это были одноразовые поставки, чего было недостаточно.

Впоследствии был налажен так называемый воздушный мост, что позволило завозить медсредства на постоянной основе.

Отмечается, что первый вид таких грузов - это гуманитарная помощь для Украины, которая закупалась на средства украинского бизнеса из специальных фондов.

Второй вид - это средства защиты, которые покупал бизнес как гуманитарную помощь для регионов своего базирования.

Третьим видом является товар, который поставляли по коммерческим запросам, в частности от аптечных сетей и ритейлеров.

"...государство перенаправляло запросы в авиакомпании, с которыми бизнес имел коммерческие отношения. Зато одной из просьб государства к авиакомпаниям стало предоставление бизнеса максимально низкой стоимости перевозки, чтобы наполнить рынок масками", - добавлено в сообщении.

Тимошенко отметил, что сегодня стоимость маски - до 11 гривен за штуку.

Согласно сообщению, цена уменьшилась вдвое в сравнении с предыдущем месяцем.

Кроме того, Тимошенко подчеркнул, что за месяц государство запустило отечественное производство многоразовых костюмов и наладило изготовление ПЦР-тестов.

Отмечается, что сейчас уже отгружено 600 тыс. таких тестов, еще планируется отгрузить 1,4 млн единиц.

"Мы прошли кризисный этап. Врачи сейчас защищены на четыре недели вперед", - добавил Тимошенко.

В то же время, в дальнейшем необходимые средства будут закупаться структурами Министерства здравоохранения и поставляться для наполнения резервов.

Это необходимо на случай возникновения очередной вспышки заражения населения инфекционной болезнью.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 50-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 11 мая.

Тем временем в Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков.

Также в еще одном общежитии под Киевом выявили вспышку коронавируса.