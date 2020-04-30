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  • Актер Ирфан Кхан, сыгравший в фильмах "Жизнь Пи" и "Человек-паук", умер на 53-ем году жизни
30 апреля 2020, четверг, 10:23 253
Lifestyle 2020-04-30T10:24:54+03:00
Українські Новини
Актер Ирфан Кхан, сыгравший в фильмах "Жизнь Пи" и "Человек-паук", умер на 53-ем году жизни

Актер Ирфан Кхан, сыгравший в фильмах "Жизнь Пи" и "Человек-паук", умер на 53-ем году жизни

Кира Молчанова
Актер, Индия, Онкология, смерть актера, Жизнь Пи, Ирфан Кхан
Ирфан Кхан. Фото: instagram.com/irrfan
Ирфан Кхан. Фото: instagram.com/irrfan

Известный индийский актер Ирфан Кхан, который сыграл в фильмах "Жизнь Пи", "Человек-паук", Миллионер из трущоб" и "Мир Юрского периода" умер в возрасте 53 лет от неоперабельной формы рака. Об этом сообщает ВВС.

Два года назад актер сообщил, что у него редкая форма рака и что он отправляется лечиться в лондонскую клинику, но сегодня его пар-агентство сообщило о смерти знаменитости.

"Он отправился на небеса, оставив после себя наследие. Мы молимся и надеемся, что он упокоился с миром", — говорится в сообщении.

О смерти Ирфана Кхана написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Он запомнится своими разноплановыми ролями. Я мысленно с его семьей, друзьями и поклонниками. Да упокоится с миром его душа", — высказал соболезнования чиновник.

Ирфан Кхан начал карьеру в индийском Болливуде, потом играл в театре, а затем стал сниматься в Голливуде, после чего стал знаменит не только в своей родной стране.

В 2013 году он завоевал национальную кинопремию Индии за роль в фильме "Пан Сингх Томар", рассказывающем историю спортсмена, ставшего бандитом. В США он снялся в фильмах "Мир Юрского Периода", Жизнь Пи", "Инферно", "Новый Человек-паук".

Как сообщали Українські Новини, в возрасте 95 лет умер аниматор и режиссер Джин Дейч, подаривший миру Тома и Джерри.

В Великобритании умер актер Эндрю Джек, запомнившийся благодаря своей роли в киносаге "Звездные войны".

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