Михаил Кухар: По какой конституционной норме правительство Украины стало эксклюзивным работорговцем по продаже

Резкую оценку высказываниям премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля касательно заявления руководителя Кабмина о праве выезда за границу отечественных сезонных трудовых мигрантов дал экономист Михаил Кухар. Свое видение на заявление чиновника он высказал на персональной странице в социальной сети Facebook. Текст представлен языком оригинала.

"ВОТ ТЕБЕ БАБУШКА И "ЮРЬЕВ ДЕНЬ" (с)

"У Кабінеті міністрів виступили з пропозицією переговорів з країнами Європейського Союзу, які зацікавлені в українських сезонних працівниках.

Про це у Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що провів зустріч з послом ЄС в Україні Мааті Маасікасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Важливою передумовою є легальне працевлаштування на строк від 3 місяців з дотриманням всіх соціальних гарантій і умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської і євроатлантичної інтеграції", - зазначив прем'єр.

Він додав, що на сьогодні уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії..."

ОН ХОТЬ ПОНИМАЕТ, ЧТО ОН НЕСЕТ???

ЭТО ПО КАКОМУ ЗАКОНУ УКРАИНЫ? ПО КАКОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ НОРМЕ "ПРАВИТЕЛЬСТВО" НАШЕЙ СТРАНЫ СТАЛО "ЭКСКЛЮЗИВНЫМ" РАБОТОГОВЦЕМ-ПОСРЕДНИКОМ ПО "ПРОДАЖЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ЗА РУБЕЖ"????

КАКОЕ ОНО (ПРАВИТЕЛЬСТВО) ИМЕЕТ ЗАКОННОЕ ПРАВО АЙТИШНИКУ КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ КОНТРАКТ, БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ТАЛАНТУ, ВЫЕХАТЬ ДЛЯ РАБОТЫ В ГЕРМАНИЮ ИЛИ В США???

КУДА ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДЕВАЛОСЬ НАШЕ ПРАВО СВОБОДНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ? РАБОТОЙ? ПРАВОМ СВОБОДНО ИНВЕСТИРОВАТЬ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫЕ СРЕДСТВА?

А БИЗНЕСМЕНАМ, ЧТО ХОТЯТ ПОСЕТИТЬ ФИЛИАЛЫ СВОИХ ФИРМ, ЛЕГАЛЬНО СОЗДАННЫХ ЗА РУБЕЖОМ, ТОЖЕ СТАТЬ ТЕПЕРЬ В ОЧЕРЕДЬ К ЧИНОВНИКАМ -- РАЗРЕШАТ ЛИ ОНИ ИМ "ВЫЕХАТЬ" ИЛИ ЭТО ДЛЖНО ПРОЙТИ ЦЕПОЧКУ СОГЛАСОВАНИЙ -- НАШИ ЧИНОВНИКИ-ЕВРОЧИНОВНИКИ???

О нет... дорогие коллеги... Я "ЗА" такую Конституцию не голосовал...

Я ТАКИМИ полномочиями НАНЯТОЕ МНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО не наделял..(((

Не надо "за меня" заботиться о моих правах и моих рабочих отношениях в других юрисдикциях!!

Я Вас для этого (для ограничения моих прав и экономических свобод ВОВНЕ ВАШЕЙ ЮРИСДИЦКИИ (!) не нанимал!)

Придите в себя, дорогие друзья...

А то вы совсем, по-моему, нас за крепостных считаете...(((", - резюмировал свою заметку Михаил Кухар.