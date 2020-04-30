подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • Михаил Кухар: По какой конституционной норме правительство Украины стало эксклюзивным работорговцем по продаже рабочей силы за рубеж?
30 апреля 2020, четверг, 09:31 324 Мнение
Политика 2020-04-30T09:31:01+03:00
Українські Новини
Михаил Кухар: По какой конституционной норме правительство Украины стало эксклюзивным работорговцем по продаже

Михаил Кухар: По какой конституционной норме правительство Украины стало эксклюзивным работорговцем по продаже рабочей силы за рубеж?

Ирина Дорофейчук
Кабмин, Мигранты, Шмыгаль, Гэстарбайтеры, Кухар
Михаил Кухар. Фото: facebook.com/Kukhar Mykhailo
Михаил Кухар. Фото: facebook.com/Kukhar Mykhailo

Резкую оценку высказываниям премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля касательно заявления руководителя Кабмина о праве выезда за границу отечественных сезонных трудовых мигрантов дал экономист Михаил Кухар. Свое видение на заявление чиновника он высказал на персональной странице в социальной сети Facebook. Текст представлен языком оригинала.

"ВОТ ТЕБЕ БАБУШКА И "ЮРЬЕВ ДЕНЬ" (с)

"У Кабінеті міністрів виступили з пропозицією переговорів з країнами Європейського Союзу, які зацікавлені в українських сезонних працівниках.

Про це у Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що провів зустріч з послом ЄС в Україні Мааті Маасікасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Важливою передумовою є легальне працевлаштування на строк від 3 місяців з дотриманням всіх соціальних гарантій і умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської і євроатлантичної інтеграції", - зазначив прем'єр.

Він додав, що на сьогодні уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії..."

ОН ХОТЬ ПОНИМАЕТ, ЧТО ОН НЕСЕТ???

ЭТО ПО КАКОМУ ЗАКОНУ УКРАИНЫ? ПО КАКОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ НОРМЕ "ПРАВИТЕЛЬСТВО" НАШЕЙ СТРАНЫ СТАЛО "ЭКСКЛЮЗИВНЫМ" РАБОТОГОВЦЕМ-ПОСРЕДНИКОМ ПО "ПРОДАЖЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ЗА РУБЕЖ"????

КАКОЕ ОНО (ПРАВИТЕЛЬСТВО) ИМЕЕТ ЗАКОННОЕ ПРАВО АЙТИШНИКУ КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ КОНТРАКТ, БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ТАЛАНТУ, ВЫЕХАТЬ ДЛЯ РАБОТЫ В ГЕРМАНИЮ ИЛИ В США???

КУДА ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДЕВАЛОСЬ НАШЕ ПРАВО СВОБОДНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ? РАБОТОЙ? ПРАВОМ СВОБОДНО ИНВЕСТИРОВАТЬ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫЕ СРЕДСТВА?

А БИЗНЕСМЕНАМ, ЧТО ХОТЯТ ПОСЕТИТЬ ФИЛИАЛЫ СВОИХ ФИРМ, ЛЕГАЛЬНО СОЗДАННЫХ ЗА РУБЕЖОМ, ТОЖЕ СТАТЬ ТЕПЕРЬ В ОЧЕРЕДЬ К ЧИНОВНИКАМ -- РАЗРЕШАТ ЛИ ОНИ ИМ "ВЫЕХАТЬ" ИЛИ ЭТО ДЛЖНО ПРОЙТИ ЦЕПОЧКУ СОГЛАСОВАНИЙ -- НАШИ ЧИНОВНИКИ-ЕВРОЧИНОВНИКИ???

О нет... дорогие коллеги... Я "ЗА" такую Конституцию не голосовал...

Я ТАКИМИ полномочиями НАНЯТОЕ МНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО не наделял..(((

Не надо "за меня" заботиться о моих правах и моих рабочих отношениях в других юрисдикциях!!

Я Вас для этого (для ограничения моих прав и экономических свобод ВОВНЕ ВАШЕЙ ЮРИСДИЦКИИ (!) не нанимал!)

Придите в себя, дорогие друзья...

А то вы совсем, по-моему, нас за крепостных считаете...(((", - резюмировал свою заметку Михаил Кухар.

Больше новостей о: Кабмин Мигранты Шмыгаль Гэстарбайтеры Кухар

В Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом
В Украине 50-й день карантина: сколько осталось до его окончания
Новости
В Винницкой области онлайн-расчеты за доставку газа выросли вдвое 11:10
Борьба с коронавирусом: сколько респираторов, защитных костюмов и ПЦР-тестов пришло в Украину в апреле 11:04
Рубль "замер" в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 30 апреля 10:56
Пенсионеры выстроились в очередь в банке. Фото: Страна
В Киеве пенсионеры выстроились в очередь, чтобы получить "коронавирусную" тысячу и оплатить коммуналку 10:55
НБУ разрешил украинцам с 2021 года выбирать банк для выплаты зарплаты 10:54
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина 13:22
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
больше новостей
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца 12:59 Документ
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
больше новостей
После скандала заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok