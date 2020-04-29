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29 апреля 2020, среда, 22:49 395
Происшествия 2020-04-29T23:08:54+03:00
Українські Новини
Видео дня: В центре Киева из-за прорыва трубы возник тридцатиметровый "фонтан"

Видео дня: В центре Киева из-за прорыва трубы возник тридцатиметровый "фонтан"

Надежда Комендантова
Киевводоканал, Фонтан, Водопровод, Теплосеть, Прорыв трубы, Прорыв трубопровода

В Киеве на Воздухофлотском проспекте в среду, 29 апреля, прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".

Видео ЧП, снятое очевидцем, появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Прорыв трубы в Киеве на Воздухофлотском. На месте работают коммунальные службы", – написали под кадрами, уточнив, что высота струи воды достигает 30 метров.

Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала" порыв трубопровода устранен.

"Сегодня в 11 утра во время ремонтных работ водопроводной сети на пересечении улицы Льва Толстого и улицы Вокзальная произошел порыв трубопровода - на изношенном участке водопровода в районе станции метро "Вокзальная" поврежден запорный вентиль", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ремонтные бригады Киевводоканала своевременно приступили к ликвидации аварии. Сейчас работы на этом участке уже завершаются, вода подается жителям улицы в полном объеме.

Как сообщали Українські Новини, в конце февраля в Киеве из-за сильного дождя, и прорыва трубы образовался потоп возле метро "Сырец".

Также в январе масштабный прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza. 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуировали людей.

А 16 января торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве возобновил работу после ликвидации последствий прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.

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