В Киеве на Воздухофлотском проспекте в среду, 29 апреля, прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".

Видео ЧП, снятое очевидцем, появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Прорыв трубы в Киеве на Воздухофлотском. На месте работают коммунальные службы", – написали под кадрами, уточнив, что высота струи воды достигает 30 метров.

Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала" порыв трубопровода устранен.

"Сегодня в 11 утра во время ремонтных работ водопроводной сети на пересечении улицы Льва Толстого и улицы Вокзальная произошел порыв трубопровода - на изношенном участке водопровода в районе станции метро "Вокзальная" поврежден запорный вентиль", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ремонтные бригады Киевводоканала своевременно приступили к ликвидации аварии. Сейчас работы на этом участке уже завершаются, вода подается жителям улицы в полном объеме.

Как сообщали Українські Новини, в конце февраля в Киеве из-за сильного дождя, и прорыва трубы образовался потоп возле метро "Сырец".

Также в январе масштабный прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza. 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуировали людей.

А 16 января торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве возобновил работу после ликвидации последствий прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.