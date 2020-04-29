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29 апреля 2020, среда, 18:15 125
Судебная власть 2020-04-29T18:25:37+03:00
Українські Новини
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста "Громадське ТВ" возле Кабмина

ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста "Громадське ТВ" возле Кабмина

Елена Новикова
Кабмин, Полицейский, Превышение власти, Громадське ТВ, ГБР, Нападение на журналиста, Богдан Кутепов
ГБР. Фото: ГБР
ГБР. Фото: ГБР

Госбюро открыло уголовное производство по факту возможного превышения власти или служебных полномочий сотрудниками полиции в отношении журналиста "Громадське ТВ" на акции в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

Дело открыли по статье 365 Уголовного кодекса.

"Зарегистрировали уголовное производство по факту превышения власти", - сообщили в ГБР.

В рамках дела исследуются обстоятельства правонарушения полицейских в отношении журналиста "Громадське ТВ" Богдана Кутепова.

Ранее полиция сообщила о проведении служебного расследования в связи с инцидентом.

На видеозаписи журналистов зафиксировано применение физической силы полицией в отношении Богдана Кутепова.  

Как сообщали Українськi Новини, несколько десятков физических лиц-предпринимателей пикетировали 29 апреля Кабинет Министров с требованием разрешить им работать с 1 мая.  

Ранее сообщалось о том, что в Нацполиции заявляют, что не увидели нарушения карантина во время акции среди протестующих под Кабинетом Министров предпринимателей.  

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