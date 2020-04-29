Кабмин выделил Героям Украины по 105 тыс гривен. Кому и сколько выплатят

После того, как Кабинет Министров выделил деньги на материальную помощь ветеранам войны, там же выделили 21,7 млн гривен на единоразовое денежное вознаграждение Героям Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, 207 человек, которые совершили выдающийся героический поступок, получат по 105,1 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 1 апреля Кабинет Министров выделил 26,5 млн гривен на выплату единоразовой помощи членам семей 10 человек, погибших во время участия в антитеррористической операции (АТО), и 26 лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время участия в операции.

Кроме того, в мае пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен.

Кабинет Министров установил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов не выше 47 тыс. гривен до конца карантина.

В марте средняя заработная плата увеличилась по сравнению с февралем на 5,5%, или на 599 гривен до 11 446 гривен в месяц.