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  • Кличко показывает центральной власти, как нужно реагировать на кризисы, – Карасев
29 апреля 2020, среда, 16:35 485
Политика 2020-04-29T16:40:07+03:00
Українські Новини
Кличко показывает центральной власти, как нужно реагировать на кризисы, – Карасев

Кличко показывает центральной власти, как нужно реагировать на кризисы, – Карасев

Елена Новикова
Виталий Кличко
Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня показывает пример центральной власти, как нужно реагировать на кризисные ситуации. Такое мнение у себя в Facebook высказал известный политолог Вадим Карасев.

"Наблюдаю за последними событиями в Киеве и за действиями Кличко. Сопоставляю с реакцией на кризисы Зеленского... На мой взгляд, сравнение в пользу Киева", - написал он.

Карасев отмечает, что Кличко, в отличие от центральной власти, готов на сильные решения.

"О реакции на коронавирус уже писал. Несколько дней назад чиновник Киевгорадминистрации попал в скандал с полицией. Утром Кличко его уволил. Двумя неделями раньше отстранил от должности другого зама, которому только предъявили подозрение. Это сильные решения: нарушил закон - пошел на выход и под суд", - считает политолог.

По словам Карасева, именно так сейчас должна действовать власть.

"Сейчас время, когда нужно не рефлексировать, а принимать волевые решения. Уже писал, что Кличко – сильный мэр для сложных времен. Это не преувеличение. В спорте у него было прозвище Ironfist – железный кулак. Похоже, он нашел ему применение и на посту мэра", - резюмировал Вадим Карасев.

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