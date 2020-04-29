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29 апреля 2020, среда, 11:55 123
Транспорт 2020-04-29T12:00:11+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" в прошлом году увеличила прибыль в 14,7 раз

"Укрзализныця" в прошлом году увеличила прибыль в 14,7 раз

Ярина Вацяк
Укрзализныця, Доход, Прибыль
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль в 14,7 раз, или на 2,784 млрд гривен, до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом, после чего S&P снизило рейтинг "Укрзализныци".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Доход от реализации продукции в 2019 году увеличился на 8,3%, или 6,95 млрд гривен до 90,352 млрд гривен.

Наибольшая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции - это доходы от перевозок грузов и пассажиров, в 2019 году они составили 82,4 млрд гривен.

В 2019 году показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) составил 17,3 млрд гривен, что на 6% больше, чем в 2018 году.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом "Укрзализныця" увеличила чистую прибыль на 78%, или на 89,9 млн гривен, до 203,9 млн гривен, увеличив доход на 12,8% до 83,4 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини,  "Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели.

Также акционерное общество "Укрзализныця" приостановило консультации с железнодорожной компанией Deutsche Bahn (Германия).

Тем временем, "Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций.

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