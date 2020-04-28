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28 апреля 2020, вторник, 15:00 75
Мир 2020-04-28T15:02:02+03:00
Українські Новини
Литва возобновит авиасообщения в середине мая

Литва возобновит авиасообщения в середине мая

Елизавета Кесельман
Литва, Карантин, Авиасообщение, ослабление карантина
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

27 апреля Литва начала ослаблять карантинные меры. При соблюдении определенных требований разрешается работа уличных кафе, салонов красоты и музеев, открытие храмов. Также разрешено заниматься спортом на улице. Помимо этого, правительство Литвы обсуждает вопрос возобновления авиасообщения в 10-15 числах текущего месяца. Об этом передает Delfi.

Как передает ведомство, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что страна может возобновить авиасообщение в середине мая.

"Трудно предположить (точную дату), но мы можем ориентироваться на 10-15 мая", - сказал Сквернялис.

Также он добавил, что полеты будут ограничены, и не будут осуществляться в страны,? где есть массовые вспышки коронавируса. 

Как сообщали Українські Новини, Япония запретила въезд в страну гражданам из 14 стран. Среди перечисленных есть Украина. 

Кроме того, Египет продлевает чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на три месяца. 

Кроме того, из-за нарушения карантина Швеция закрывает общественные заведения, а Болгария планирует начать туристический сезон с 1 июля.

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