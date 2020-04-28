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  • Новый и.о. Национального института рака заявляет об угрозах из-за разоблачения коррупционных схем предыдущей команды
28 апреля 2020, вторник, 11:59 1344
Медицина 2020-04-28T11:59:01+03:00
Українські Новини
Новый и.о. Национального института рака заявляет об угрозах из-за разоблачения коррупционных схем предыдущей к

Новый и.о. Национального института рака заявляет об угрозах из-за разоблачения коррупционных схем предыдущей команды

Павел Твердохлиб
Медицина, Рак, Онкология, Институт рака, Яцына
Александр Яцына. Фото: facebook.com
Александр Яцына. Фото: facebook.com

Александр Яцына, который неделю назад был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя Национального института рака после отстранения предыдущего руководителя Елены Колесник из-за коррупционных скандалов, инициировал внутренний аудит заведения. По предварительно полученной информации уже установлены многомиллионные коррупционные схемы старой команды.

"Люди, причастные к этим схемам, опасаются обнародования информации. По моим данным, уже готовятся провокации и информационные атаки против меня и моей команды. Мы уже получаем угрозы. Уже есть попытки давления в принятии решений, которые противоречат интересам развития института", - написал Александр Яцына на своей странице в Facebook и пообещал по завершении аудита обнародовать его результаты с суммами и фамилиями.

И.о. руководителя Национального института рака уже обратился в правоохранительные органы. СБУ и прокуратура проводят проверку. Каждому недостоверному факту будет дана правовая оценка.

"Моя цель на посту исполняющего обязанности руководителя Национального института рака - навести порядок, ликвидировать коррупционные схемы и сделать образцовое научно-медицинское учреждение страны, которое должно стать национальной гордостью и авторитетным лечебным центром Восточной Европы", - отметил Яцына.

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