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  • Из-за пандемии более 62 тыс пакистанцев за пределами своей страны ожидают возвращения домой
29 апреля 2020, среда, 06:19 86 Фото
Азия 2020-04-29T06:30:02+03:00
Українські Новини
Из-за пандемии более 62 тыс пакистанцев за пределами своей страны ожидают возвращения домой

Из-за пандемии более 62 тыс пакистанцев за пределами своей страны ожидают возвращения домой

Сергей Паламаренко
Пакистан, Пандемия, Возвращение, Репатриация, Коронавирус, ИРП
Пакистан возвращает своих граждан домой. Фото: globalvillagespace.com
Пакистан возвращает своих граждан домой. Фото: globalvillagespace.com

62 709 граждан Исламской Республики Пакистан (ИРП) в разных странах мира зарегистрировались и ждут своей репатриации из-за рубежа на родину. Такие данные сообщило информационное агентство Dispatch News Desk (DND) со ссылкой на Группу по управлению чрезвычайными ситуациями Пакистана.

Как сообщают репортеры, проконтролировать эффективность данной структуры, созданной при Министерстве иностранных дел ИРП в Исламабаде прибыл руководитель внешнеполитического ведомства Пакистана Шах Махмуд Куреши. При этом, как отмечается в сообщении, главный пакистанский дипломат приехал в Группу по управлению чрезвычайными ситуациями без предварительного анонсирования своего визита.

Фото: radio.gov.pk

Генеральный директор подразделения Салман Атар сообщил министру, что на данный момент 11 529 пакистанцев, находившихся за границей и изъявивших желание после объявления каратнина вернуться в ИРП, были возвращены в страну.

В свою очередь министр иностранных дел заявил, что правительство полностью осознает проблемы и трудности заграничных пакистанцев, которые хотят вернуться в свою страну. Шах Махмуд Куреши сказал, что

"Правительство ИРП будет использовать все возможные ресурсы, чтобы поэтапно вернуть пакистанцев к себе домой", - отметил министр Куреши.

Фото: radio.gov.pk

Как информировали Українські Новини, Экономический координационный комитет (ECC) Исламской Республики Пакистан одобрил "Пакет Чота Каробар Имдад" общей суммой в 50 млрд. пакистанских рупий, (более $310 млн). Основной задачей данной инициативы является поддержка малых предприятий, в рамках которой правительство будет оплачивать счета за электроэнергию в течение трех месяцев.

Также агентство сообщало, что Украина возобновляет эвакуацию украинцев, пребывающих за границей и выразивших желание вернуться домой. Министерство инфраструктуры уже обнародовало график специальных авиарейсов из 26 городов мира.

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