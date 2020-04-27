Валентин Землянский: Опять будут виноваты все, кроме Нефтегаза, ибо там – суперменеджер

Эксперт рынка углеводородов Валентин Землянский поделился своими размышлениями о развитии ситуации в отечественной сфере учета газа. Об этом она написал в заметке на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Так, ладно. Пошутили и будет. Давайте о серьезном. Мне тут Юрий Дощатов дал наводочку вот на эту ссылочку.

То есть, рынок переносится еще на год. Ну как, переносится. Вам будут продолжать напаривать историю про рыночность определения цены газа (благо кризис будет держать их на более-менее адекватном уровне). Но, монопольное положение по импорту и поставке ТКЭ и населению будет сохранять НАК Нафтогаз Украины под руководством А. Коболева.

Что это означает на практике. Во-первых, полный тупик реформы. Либерализм для поставщика и кабала для потребителя. НАК продолжит игры с +/-2% при перерасчете евроцены в укроцену. Ессно в свою пользу.

Во-вторых, неплатежи за коммуналку создадут очередной виток задолженности всех игроков перед НАК Нафтогаз Украины и его подопечным Оператором ГТС. Опять будут виноваты все, кроме Нафтогаза, ибо там - суперменеджер.

В-третьих, теряется смысл перехода на европейскую систему учета газа, которая позволила бы реально снизить размер платежки для населения. Речь не только о квт-часах, но и температуре учета газа.

Можете дополнять коллеги, это то, что я увидел как бы на вскидку.", - резюмировал свою заметку Валентин Землянский.