В Киеве за сутки 37 новых случаев коронавируса. В каком районе больше всего заражений

В то время, как в Украине коронавирусом заразились 8125 человек, количество заболевших коронавирусом в Киеве 24 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 37 человек до 1 159, умерших - на 1 человека до 21. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр столицы. Он сообщил, что заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет и одна девушка возрастом до 17 лет, 11 мужчин от 18 до 82 лет и трое парней в возрасте до 17 лет. Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Вылечились за сутки 7 киевлян. Всего за это время излечились 60 человек. Кроме того, Кличко напомнил, что поминальные дни были перенесены. "Напомню, что поминальные дни перенесены на 6 июня. Доступ к кладбищам в столице ограничен. Поэтому не идите в эти выходные на кладбища. Оставайтесь дома. Берегите себя!", - отметил он. В каких районах Киева есть больные коронавирусом. Лабораторно подтверждены случаи в следующих районах: 📍 Печерский 1📍 Шевченковский +7📍 Соломенский 2📍 Днепровский +6📍 Святошинский +0📍 Деснянский +8📍 Подольский +4📍 Голосеевский 1📍 Оболонский 2📍 Дарницкий +8 Как сообщали Українськi Новини, Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина, а во всем мире от коронавируса умерли 196 тысяч человек, сегодня начался 45-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Тем временем, под Киевом в еще двух общежитиях вспышка коронавируса