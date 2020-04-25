В Киеве за сутки 37 новых случаев коронавируса. В каком районе больше всего заражений

В то время, как в Украине коронавирусом заразились 8125 человек, количество заболевших коронавирусом в Киеве 24 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 37 человек до 1 159, умерших - на 1 человека до 21.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр столицы.

Он сообщил, что заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет и одна девушка возрастом до 17 лет, 11 мужчин от 18 до 82 лет и трое парней в возрасте до 17 лет.

Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы.

Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Вылечились за сутки 7 киевлян.

Всего за это время излечились 60 человек.

Кроме того, Кличко напомнил, что поминальные дни были перенесены.

"Напомню, что поминальные дни перенесены на 6 июня. Доступ к кладбищам в столице ограничен. Поэтому не идите в эти выходные на кладбища. Оставайтесь дома. Берегите себя!", - отметил он.

В каких районах Киева есть больные коронавирусом.

Лабораторно подтверждены случаи в следующих районах:

📍 Печерский 1

📍 Шевченковский +7

📍 Соломенский 2

📍 Днепровский +6

📍 Святошинский +0

📍 Деснянский +8

📍 Подольский +4

📍 Голосеевский 1

📍 Оболонский 2

📍 Дарницкий +8

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина, а во всем мире от коронавируса умерли 196 тысяч человек, сегодня начался 45-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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