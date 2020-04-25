подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
25 апреля 2020, суббота, 12:21 305 Инфографика
Медицина 2020-04-25T12:22:26+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки 37 новых случаев коронавируса. В каком районе больше всего заражений

В Киеве за сутки 37 новых случаев коронавируса. В каком районе больше всего заражений

Надежда Комендантова
Коронавирус, Вспышка эпидемии коронавируса, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине коронавирусом заразились 8125 человек, количество заболевших коронавирусом в Киеве 24 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 37 человек до 1 159, умерших - на 1 человека до 21.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр столицы.

Он сообщил, что заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет и одна девушка возрастом до 17 лет, 11 мужчин от 18 до 82 лет и трое парней в возрасте до 17 лет.

Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы.

Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Вылечились за сутки 7 киевлян.

Всего за это время излечились 60 человек.

Кроме того, Кличко напомнил, что поминальные дни были перенесены.

"Напомню, что поминальные дни перенесены на 6 июня. Доступ к кладбищам в столице ограничен. Поэтому не идите в эти выходные на кладбища. Оставайтесь дома. Берегите себя!", - отметил он.

В каких районах Киева есть больные коронавирусом.В каких районах Киева есть больные коронавирусом.

Лабораторно подтверждены случаи в следующих районах:

📍 Печерский 1

📍 Шевченковский +7
📍 Соломенский 2
📍 Днепровский +6
📍 Святошинский +0
📍 Деснянский +8
📍 Подольский +4
📍 Голосеевский 1
📍 Оболонский 2
📍 Дарницкий +8

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина, а во всем мире от коронавируса умерли 196 тысяч человек, сегодня начался 45-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Тем временем, под Киевом в еще двух общежитиях вспышка коронавируса

Больше новостей о: Коронавирус Вспышка эпидемии коронавируса коронавирус в Киеве статистика коронавируса

Сегодня 45-й день карантина. До его окончания осталось 16 дней
За сутки почти полтысячи новых случаев коронавируса. В Украине уже более 8 тыс. заболевших
Новости
Киевская клиническая больница получила новый наркозно-дыхательный аппарат от Бориса Ложкина 13:00
Когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат 12:50 Инфографика
Коронавирус. Фото: freepik
В Киеве за сутки 37 новых случаев коронавируса. В каком районе больше всего заражений 12:21 Инфографика
За сутки провели почти 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Госпитализированы 138 больных 11:55 Инфографика
Под Житомиром возник новый лесной пожар: какой в столице утром воздух 11:21 Инфографика
больше новостей
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Пенсии в мае повысят не всем: кому "светит" индексация и как изменятся выплаты 05:30
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Жара и солнечный свет убьют коронавирус летом, – Белый дом 10:19
больше новостей
Медработники Одесского онкодиспансера пожаловались на мужа Дубининой Лукьянчука в Минздрав: вымогает деньги у пациентов 19:03 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
В Житомирской области вспыхнул новый масштабный лесной пожар 19:57
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, - депутат 19:51
больше новостей
За год президентства Зеленский не нашел времени, чтобы назначить 100 глав районов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok