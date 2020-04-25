Астролог рассказал, что ждет всех знаков зодиака 25 апреля

В то время, как по лунному календарю в этот день не стоит совершать посев и посадку вьющихся растений, представителям всех знаков зоидака звезды приготовили массу событий. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 24 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Суббота у Овнов будет наполнена позитивной энергией. В этот день можно не ожидать серьезных трудностей. Упорство и оптимизм представителей этого знака будут способствовать тому, что все будет идти по плану. Вечер звезды советуют посвятить отдыху.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет хороший день. В субботу представители этого знака смогут в полной мере проявить свои способности и таланты. Они добьются определенных результатов благодаря своему терпению и настойчивости. Звезды уверяют, что Тельцы будут полны сил и энергии, потому смогут справиться во всеми поставленными перед ними задачами.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу Близнецам придется отстаивать свои позиции и убеждения. События будут развиваться не так, как представителям этого знака хотелось бы. В течение дня будет сохраняться напряжение в общении. А во второй половине дня у Близнецов возможны осложнения, которые возникнут из-за опрометчивых обещаний.

Рак (21 июня – 22 июля)

Этот период у Раков будет не самым удачным для проявления деловой активности. Могут возникать ошибки в профессиональной сфере. Эмоциональная чувствительность представителей этого знака может стать причиной для раздражительности. Потому в субботу есть риск возникновения конфликтов с окружающими.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет благоприятный день для многих дел. В этот период они смогут достичь многого. Также велика вероятность того, что представителям этого знака удастся улучшить свое финансовое положение. Во второй половине дня возможны некоторые осложнения в общении с окружающими. Также в это время ожидайте хороших новостей близких.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам наконец приступить к решению проблем, которые успели накопиться за последние дни. Иначе есть риск, что скоро их может стать так много, что представители этого знака просто утонут в них.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день для достижения намеченных целей Весам придется проявить всю свою изобретательность. В субботу представители этого знака смогут в полной мере заявить о себе, проявив свои способности и таланты. Также звезды советуют не забыть позаботиться о близких, хорошее время, чтобы порадовать любимых приятными подарками или сюрпризами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в субботу придется принять ряд важных решений. Но звезды уверяют, что несмотря на все трудности, представители этого знака смогут преодолеть все преграды и с достоинством выйти победителем.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Это будет достаточно сложный день. События вокруг Стрельцов будут стремительно меняться, принося как положительную, так и отрицательную информацию. Звезды советуют не стоит торопить события и не пытаться что-либо перекроить на свой лад. Все, что будет происходить сегодня – к лучшему.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня удача будет на стороне активных и творческих личностей Козерогов. Представителям этого знака повезет во многих делах. Звезды советуют в субботу не терять время зря, а сразу приступать к решению вопросов, которые могут принести выгоду или прибыль в ближайшей перспективе.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В субботу звезды советуют Водолеям не распыляться по мелочам, а сосредоточиться на главном. В первой половине дня могут поступать перспективные предложения. А во второй половине звезды советуют хорошенько отдохнуть и восстановить силы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет сложный день.Звезды советуют представителям этого знака быть осмотрительными в делах, которые связаны с финансами. Также этот день нежелательно начинать что-либо новое, а также заниматься покупками или торговлей.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба поделился гороскопом на субботу, 25 апреля.

Также циклон в субботу, 25 апреля, принесет в большинство областей Украины дожди.