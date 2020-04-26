В Раде предложили люстрировать получателей грантов как иностранных агентов

Депутат Верховной Рады Украины Федор Христенко (фракция "Оппозиционная платформа - За життя" ) предложил парламенту люстрировать должностных лиц государственных органов, входящих в грантовые организации на протяжении последних 10 лет.

Об этом говорится в законопроекте №3326 "О внесении изменений в Закон "Об очистке власти" (относительно недопущения внешнего воздействия на интересы государства)", передают Українські Новини.

В пояснительной записке указано, что цель законопроекта состоит в предотвращении возможного нарушения интересов государства и вмешательства в осуществление государственной политики со стороны иностранных государств, иностранных физических или юридических лиц через связанных с ними граждан, которые получали средства, имущество, услуги от иностранных субъектов и соответственно могут действовать в их интересах в случае занятия ими должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Законопроектом предлагается люстрировать лиц, которые занимают или занимали на протяжении последних 10 лет должность руководителя, входили в состав органа управления или были членами общественного объединения, иного непредпринимательского общества, которое получает или получало средства, имущество, услуги от иностранных государств.

В частности, органов власти или должностных лиц иностранных государств, международных неправительственных организаций или организаций иностранных государств или от иностранных юридических лиц, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц или с любого другого источника финансирования, расположенного за пределами Украины.

Согласно тексту проекта закона, указанный запрет распространяется также на лиц, которые систематически (более 3 раз в год) в период последних 10 лет перед днем ​​назначения выполняли работы, предоставляли услуги или любым иным образом привлекались к деятельности соответствующего общественного объединения, иного непредпринимательского общества, если они знали или должны были знать, что оплата их работ, услуг осуществляется за счет средств или имущества из источников финансирования, расположенного за пределами страны.

Напомним, проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об очищении власти" (относительно недопущения внешнего воздействия на интересы государства)" был разработан юристом Андреем Портновым и опубликован на его официальном веб-сайте.

13 апреля 2020 года народный депутат Христенко зарегистрировал в Раде данный законопроект под №3326.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 2019 года Кабинет Министров отменил постановление от 12 сентября 2018 года, которым был утвержден порядок проведения Государственной аудиторской службой аудита использования средств (грантов) Европейского Союза.