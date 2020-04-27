Гривна обвалилась. НБУ установил официальный курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 апреля, на 13,04 коп. до 27,1441 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 апреля, на 3,99 коп. до 27,0137 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,5121 1 доллар США 27,1441 1 швейцарский франк 27,8601 10 иен 2,5228 10 российских рублей 3,6421 1 евро 29,3306

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD после укрепления курса в среду на 9 коп.

Также пока Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020 году, учетную банковскую ставку снизили с 10% до 8%.

Тем временем, НБУ решил сократить в 2,5 раза интервенции по скупке валюты в день