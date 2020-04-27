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27 апреля 2020, понедельник, 06:00 585
Экономика 2020-04-27T06:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна обвалилась. НБУ установил официальный курс валют

Гривна обвалилась. НБУ установил официальный курс валют

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Курс гривны на 27 апреля.
Курс гривны на 27 апреля.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 апреля, на 13,04 коп. до 27,1441 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 апреля, на 3,99 коп. до 27,0137 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,5121
1 доллар США 27,1441
1 швейцарский франк 27,8601
10 иен 2,5228
10 российских рублей 3,6421
1 евро 29,3306

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD после укрепления курса в среду на 9 коп.

Также пока Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020 году, учетную банковскую ставку снизили с 10% до 8%.

Тем временем, НБУ решил сократить в 2,5 раза интервенции по скупке валюты в день

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