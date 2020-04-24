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24 апреля 2020, пятница, 15:13 687 Пресс-релиз
Экономика 2020-04-24T15:13:01+03:00
Українські Новини
Группа Нафтогаз передала врачам помощи на 8 млн гривен

Группа Нафтогаз передала врачам помощи на 8 млн гривен

Татьяна Зотова
Медицина, Госпомощь, Пандемия, Коронавирус, Нафтогаз
Группа Нафтогаз. Фото: reform.energy
Группа Нафтогаз. Фото: reform.energy

Группа Нафтогаз с начала карантина направила 8 млн грн на помощь медикам громадам регионов, в которых расположены административные и производственные мощности Нафтогаза, сообщает официальный портал компании. Эти средства были использованы для закупки средств индивидуального защиты, дезинфекторов и медицинского оборудования.

На сегодня предприятия Группы уже оказали помощь врачам 21 медицинского учреждения областного, районного и городского значения, 26 местных амбулаторий и громадам в семи областях Украины. В планах - расширить помощь на больницы во всех регионах работы предприятий Группы.

В частности, в газодобывающих регионах уже развернута масштабная программа помощи своим громадам: за прошедшую неделю медицинские учреждения в Харьковской, Полтавской, Львовской и Херсонской областях получили помощь на 3,8 млн грн на средства индивидуальной защиты, дезинфекторы и медицинское оборудование.

Больницы получили от Группы Нафтогаз защитные костюмы, респираторы, маски, защитные перчатки, медицинские очки, обтюраторы и медицинское оборудование - станции очистки очков, мониторы пациента, хирургический диатермокоагулятор, шприцевой насос, пульсоксиметры. Также Группа присоединилась к финансированию закупки аппарата искусственной вентиляции легких и необходимых медицинских препаратов.

Центральные офисы Нафтогаза в Киеве на прошлой неделе передали 500 тыс. грн на закупку средств защиты и дезинфекции для Киевской городской клинической больницы №17 и Станции скорой помощи.

"Мы решили сосредоточить свою помощь именно на больницах и защите врачей - маски, костюмы, средства дезинфекции. Поэтому центральные офисы помогают киевским больницам, а предприятия Группы в регионах вместе с громадами определяют приоритеты для местных больниц", - рассказал Андрей Коболев, председатель правления Нафтогаза.

"Нафтогаз была первой компанией в Украине в государственном секторе экономики, которая ввела четкие регламенты, политики и нормы поведения в условиях пандемии COVD-19, с учетом опыта китайских и швейцарских компаний. Сейчас все предприятия Группы обеспечены средствами индивидуальной защиты и, если выявляются недостатки, они должны быть устранены в течение часов. Я уверен, что мы сможем обеспечить средствами защиты и дезинфекции и наших сотрудников, и оказать помощь громадам, благодаря нашей слаженной работе", - подытожил первые недели карантина первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, председатель штаба оперативного реагирования, противодействия, предупреждения и предотвращения последствий пандемии коронавируса COVID-19 Группы Нафтогаз.

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