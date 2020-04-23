Еще на одном круизном лайнере в Японии зафиксировали коронавирус

После того, как в Японии на круизном лайнере Diamand Princess более 700 человек заразились коронавирусом, инфекция проникла на итальнское судно Costa Atlantica, который причалил на ремонт в японском порту Нагасаки. Об этом сообщает Reuters.

Как передает ведомство, инфицирование на Costa Atlantica произошло после случаев на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы два месяца назад.

"Результаты проверки в четверг показали, что еще 14 человек на борту были заражены вирусом, заявил чиновник префектуры Нагасаки. Один пациент, который ранее был доставлен в больницу, сейчас находится в тяжелом состоянии и вентиляции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на судне Costa Atlantica выявлено 48 положительных случаев из 127 проверенных людей, что привело к заражению 38% человек на борту лайнера.

Как сообщали Українські Новини, в начале апреля в Греции из-за коронавируса застряло судно с украинцами.

Кроме того, пассажирский круизный лайнер Costa Crociere в Италии (порт Чивитавеккья) заблокировали после того, как у супружеской пары из Макао обнаружили сиптомы коронавируса 2019-nCoV.