В 2020 году Ирина Билык отмечает два юбилея: свое 50-летие и 30 лет на сцене

В 2020 году сразу два юбилея отмечает народная артистка Украины Ирина Билык: 50-летие и 30 лет на сцене. 6 апреля артистке исполнилось 50 лет. В честь юбилея телеканал "Интер" покажет документальный проект собственного производства – "Ирина Билык. 5:0".

"Песни Ирины Билык любит уже не одно поколение украинцев. Она – человек очень талантливый, необычный, сильный. Она сама пишет стихи к большинству своих песен, это ее эмоции, ее жизненные ситуации. Ее песни очень искренние. Думаю, что в том числе и поэтому зрители любят песни Ирины Билык на протяжении многих лет. Она как личность, как профессионал, как артист, безусловно, заслуживает такого формата, как документальный фильм о ней. Я надеюсь, что люди тоже что-то для себя из этого фильма почерпнут, как и из ее песен", - говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

"Моя жизнь – приключение, в котором еще много тайн, – смеется Ирина Билык. – Но в этом фильме я искренне расскажу то, о чем никогда никому не говорила. 50 лет – это не так много, ведь можно это число написать немного иначе – 5:0. И продолжить вести счет побед дальше", - рассказала Ирина Билык.

"Работа над таким проектом начинается с элементарного: с чтения биографии, – Человек родился, пошел в школу… Первая неожиданность во время знакомства с биографией Ирины Билык возникла именно в этом пункте: она окончила среднюю школу в 1987 году, а в музыкальное училище имени Глиэра поступила в 1989-м. Где провела Ирина эти два года? Чтение многочисленных интервью никак не прояснило ситуацию. Информации – ноль. Включив этот вопрос в студийное интервью, мы получили прекрасный эксклюзив", – рассказывает сценарист Елена Елагина.

Как рассказала команда проекта, биография известной певицы ее жизнь похожа на сценарий голливудского фильма – с экшном, драмой, комедией и мистикой… Например, как только Ирина Билык дарит очередному возлюбленному авто, они расстаются ровно через месяц... Она хочет спокойствия, тепла и уюта, но ее бурную личную жизнь обсуждает вся страна.

Отдельная история – встреча с отцом младшего сына Табриза, Асланом Ахмадовым. Ирина Билык нашла его сама: увидела случайно по телевизору, раздобыла телефон, позвонила и сама же организовала встречу... В документальном проекте Аслан Ахмадов расскажет о том, как он решился сделать предложение суперзвезде украинской эстрады и как сегодня выстраивает отношения с супругой и сыном на расстоянии.

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