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23 апреля 2020, четверг, 15:58 615
Общество 2020-04-23T17:00:03+03:00
Українські Новини
20 украинских медиков-добровольцев вернулись из Италии

20 украинских медиков-добровольцев вернулись из Италии

Елизавета Драбкина
Италия, Медики, Коронавирус, Медики-добровольцы
Украинские медики Фото: пресс-служба МВД
Украинские медики Фото: пресс-служба МВД

20 украинских медиков-добровольцев вернулись из Италии, на командировке в которой пробыли на неделю дольше.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня в Украину прилетели 20 врачей, которые три недели помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Все они пройдут обязательную двухнедельную обсервацию", - сказано в нем.

Отмечается, что украинская команда состояла из двух групп по 10 человек, они работали в городах Пезаро и Урбино.

"Украинские медики получили бесценный опыт лечения коронавируса. Они изучали процесс диагностики и лечения пациентов, ознакомились с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются, а также присутствовали при хирургических вмешательствах", - говорится в сообщении.

Украинские медики Фото: МВДУкраинские медики Фото: МВД

Отмечается, что по словам медиков, все карантинные мероприятия - оправданы.

"В Италии, к сожалению, они были с опозданием, что позволило очень быстро распространиться этому вирусу и привело к большим потерям", - сказано в сообщении.

Все медики пройдут тесты на коронавирус и обязательную двухнедельную обсервацию.

Впоследствии они смогут поделиться опытом по борьбе с коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, в итальянском Неаполе команду украинских медиков, направленных Минздравом для помощи в борьбе с коронавирусом, встречали под песни Русланы. 

Напомним, на помощь Италии в борьбе с пандемией коронавируса вылетели 20 украинских врачей. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни.

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