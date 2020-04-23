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23 апреля 2020, четверг, 12:19 171
СМИ 2020-04-23T12:19:01+03:00
Українські Новини
Препятствование журналистам снимать в магазинах во время карантина карается законом, - адвокат

Препятствование журналистам снимать в магазинах во время карантина карается законом, - адвокат

Ирина Дорофейчук
СМИ, Нападение, Журналист, НСЖУ, Томиленко
Нападение на журналистов. Фото: racurs.ua
Нападение на журналистов. Фото: racurs.ua

Информация о пандемии коронавируса является общественно важной, а значит закон позволяет журналистам ее сбор, видеосъемку в общественных местах, в том числе и в торговых залах. Поэтому любые препятствования съемкам в магазинах, с которыми в последние недели сталкиваются работники украинских СМИ, - необоснованные и влекут за собой уголовную ответственность. Такое разъяснение дает медиа-юрист ОО "Платформа прав человека", партнер Национального союза журналистов Украины, Людмила Опрышко.

Отметим, что инциденты, при которых журналистов выталкивает охрана из торговых залов - не редкость.

Так, в конце марта на Хмельнитчине владелец магазина, торгующего средствами личной гигиены, повредил руку журналисту телеканала NEWSONE Татьяне Сивоконь. А все потому, что она поинтересовалась, можно ли там приобрести медицинские маски. Мужчина начал заламывать корреспонденту руки, выкручивать пальцы, чтобы вырвать пакет с масками. При этом повредил и микрофон. Вследствие травмы журналист вынуждена была обратиться в больницу, где ей наложили гипс.

17 апреля охранник большого супермаркета в Самборе Львовской области грубо толкал журналиста телеканала Первый западный, чтобы помешать съемке соблюдения в магазине карантинных требований и противоэпидемических правил.

Как комментирует адвокат Людмила Опрышко, противодействие журналистам в использовании видеокамеры, например, в магазинах или на улицах, в парках, скверах или других общественных местах является незаконным.

"Табу на проведение журналистами видеосъемки в помещении магазина вообще сложно объяснить. Именно поэтому типичной является ситуация, когда охранники даже не могут назвать причину запрета на использование видеокамеры в помещении заведения торговли. Опыт показывает, что аргумент, который в подобных случаях чаще всего приводится - необходимость сохранения коммерческой тайны. Впрочем, такое объяснение является ошибочным", - отмечает юрист.

И объясняет: чтобы определенные сведения можно было отнести к коммерческой тайне, они должны быть неизвестны другим лицам и не быть легкодоступными (см. Статью 505 ГК Украины). Но информация о том, что происходит внутри магазинов, является легкодоступной и известной всем посетителям. Поэтому она не относится к коммерческой тайне.

Кроме того, информация о соблюдении противоэпидемических правил сейчас является общественно важной, поэтому доступ к ней ограничивать не позволено.

"А именно эту информацию, как можно нередко убедиться, и хотят скрыть владельцы магазинов, которые сами не придерживаются установленных требований противодействия распространению инфекции. Поэтому, в таких случаях препятствования проведению видеосъемки будет считаться препятствием законной профессиональной деятельности журналиста, что может привести к привлечению виновных к уголовной ответственности, в частности, по статье 171 УК Украины", - отмечает Людмила Опрышко.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает: в условиях эпидемии журналисты рискуют здоровьем и жизнью, чтобы предоставлять аудитории достоверную и объективную информацию. Впрочем, уровень физической агрессии к ним - очень высокий.

"Журналисты, как и представители других важных профессий, сейчас - на передовой. И это неуважение к репортерам со стороны определенных агрессивных граждан подлежит  общественному осуждению, и должной реакции правоохранителей. Тем более, что журналисты освещают не темы частного интереса, а общественно важную информацию", - отмечает Сергей Томиленко.

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