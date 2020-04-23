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  • В Минздраве не могут ввести электронный больничный для переболевших коронавирусом из-за эпидемии коронавируса
23 апреля 2020, четверг, 11:15 18
Общество 2020-04-23T11:15:47+03:00
Українські Новини
В Минздраве не могут ввести электронный больничный для переболевших коронавирусом из-за эпидемии коронавируса

В Минздраве не могут ввести электронный больничный для переболевших коронавирусом из-за эпидемии коронавируса

Кира Молчанова
Больничный, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Электронные больничные
Медицина. Врач. Фото: pexels
Медицина. Врач. Фото: pexels

Министерство здравоохранения связывает задержку с введением электронного больничного листа с ситуацией с коронавирусной инфекцией, которой в Украине за сутки заразились почти 600 человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Проект электронного больничного — это общая работа Минздрава и Министерства социальной политики. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом Министров. Но сейчас есть определенные технические проблемы, которые возникли, в том числе, и в связи с нынешней ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть задержки с введением электронного больничного", — сказал он.

При этом новый срок запуска электронного больничного Степанов не озвучил.

Как сообщали Українськi Новини, электронные больничные должны были запустить с 1 апреля.

Фонд социального страхования продолжает выплаты по больничным застрахованным людям, несмотря на введенный в стране карантин.

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