В Минздраве не могут ввести электронный больничный для переболевших коронавирусом из-за эпидемии коронавируса

Министерство здравоохранения связывает задержку с введением электронного больничного листа с ситуацией с коронавирусной инфекцией, которой в Украине за сутки заразились почти 600 человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Проект электронного больничного — это общая работа Минздрава и Министерства социальной политики. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом Министров. Но сейчас есть определенные технические проблемы, которые возникли, в том числе, и в связи с нынешней ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть задержки с введением электронного больничного", — сказал он.

При этом новый срок запуска электронного больничного Степанов не озвучил.

Как сообщали Українськi Новини, электронные больничные должны были запустить с 1 апреля.

Фонд социального страхования продолжает выплаты по больничным застрахованным людям, несмотря на введенный в стране карантин.