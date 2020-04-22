Зеленский уверен в завершении войны на Донбассе при его президентстве

Президент Владимир Зеленский уверен в том, что война на Донбассе завершится при его президентстве.

Об этом Зеленский сообщил в интервью для фильма о годе со дня избрания его Президентом, передают Українськi Новини.

"Я уверен в том, что при моей каденции мы закончим эту войну. Уверен", - сказал он.

Зеленский считает, что первым шагом был обмен, а вторым - встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

"Это очень важно. Потому что если нет площадки, на которой можно договориться о завершении войны, то ты никак ее не завершишь... Никто страну не сдал, на коленях не стоял, как говорили. Мы вышли с очень неплохим результатом. Диалог не оборвался. Ведь после таких встреч люди могут вновь на несколько лет заморозить свои отношения и тогда не будет никакого прогресса", - добавил он.

По его мнению, частичные победы у Украины есть, но для возвращения территориальной целостности еще необходимо время.

"Я говорил, что готов ждать один год. Если "минский процесс" не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел", - добавил он.

Фильм состоит из ответов Зеленского интервьюеру, который не показан, на вопросы, которые не озвучены, а также нарезки из старых выступлений Зеленского и новостей на телеканалах.

Как сообщали Українськi Новини, 21 апреля 2019 года Зеленский победил на то время действующего Президента Петра Порошенко во втором туре выборов.

Инаугурация Зеленского и его вступление в должность Президента состоялось 20 мая 2019 года.