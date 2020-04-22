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  • Во время карантина гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен
22 апреля 2020, среда, 13:50 394
Экономика 2020-04-22T13:50:37+03:00
Українські Новини
Во время карантина гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен

Во время карантина гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен

Елена Литвин
электронные декларации, Карантин, дорогие вещи, Аэропорт Борисполь, Павел Рябикин
Гендиректор
Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин. Фото: facebook.com/rjabikin.pavel

В то время, как эксперты оценили возможные потери авиации Украины в 15 млрд гривен за 3 месяца, генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) Павел Рябикин задекларировал покупку бытовой техники за 149 999 гривен.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

Согласно им, он внес в декларацию купленную 20 марта бытовую технику марки Liebherr.

Компания Liebherr (Германия) является одним из ведущих брендов, производящих холодильное оборудование.

В одном из интернет-магазинов в Украине на соответствующую сумму (от 142 до 156 тыс. гривен) можно приобрести холодильник 8 доступных для продажи моделей.

Также в апреле Рябикин задекларировал 187 877 гривен дохода от предоставления в аренду имущества и 999 019 гривен от погашения облигаций внутренних государственных займов.

Кроме того, 7 апреля он получил 311 200 гривен заработной платы по основному месту занятости - аэропорт "Борисполь".

Как сообщали Українськi Новини, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что внутренние авиарейсы могут восстановить в конце лета или в начале осени.

Кабмин запретил с 24 марта покидать Украину с туристической целью.

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