Обливной понедельник: приметы и запреты этого праздника

Сразу после Пасхи отмечают Обливной понедельник. Этот праздник считается одним из самых веселых. Он также полон традиций, обрядов и примет. О том, какие какие приметы есть в этот день, а также о том, что запрещенно в Обливной понедельник, расскажут Українські Новини. В Обливной понедельник следует обратить внимание на такие приметы приметы: синий свод небес и безветвенная погогода к скорому дождю; если в обливной понедельник солнечно и безоблачно - лето будет таким же; если в Поливальны понедельник с самого утра льет дождь - ждите дождливое лето; птицы вернулись из теплых краев, но не поют - к морозам; если девушка осталась сухой или ей не досталось ни капли воды в Поливальный понедельник, то это значит, что она наверняка чем-то провинилась или не интересует парней. Что запрещенно делать в Поливальный понедельник: грустить и думать о плохом; ссориться, ругаться и злиться; употреблять много еды и алкоголя; сидеть дома в одиночку" нельзя заниматься домашними делами и любой работой. Ранее Українські Новини рассказывали о том, что В Украине 20 апреля сохранится облачная погода, небольшой дождь возможен на востоке Украины, на остальной территории ожидается сухая погода. Также делились подборкой фотографий цветущих магнолий.