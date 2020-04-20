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20 апреля 2020, понедельник, 11:41 68
Lifestyle 2020-04-20T11:41:56+03:00
Українські Новини
Обливной понедельник: приметы и запреты этого праздника

Обливной понедельник: приметы и запреты этого праздника

Елена Новикова
Пасха, Народные приметы, Обливной понедельник, Пасха-2020, Поливальный понедельник, Погодные приметы
Обливной понедельник
Обливной понедельник

Сразу после Пасхи отмечают Обливной понедельник. Этот праздник считается одним из самых веселых. Он также полон традиций, обрядов и примет. О том, какие какие приметы есть в этот день, а также о том, что запрещенно в Обливной понедельник, расскажут Українські Новини.

В Обливной понедельник следует обратить внимание на такие приметы приметы:

  • синий свод небес и безветвенная погогода к скорому дождю;
  • если в обливной понедельник солнечно и безоблачно - лето будет таким же;
  • если в Поливальны понедельник с самого утра льет дождь - ждите дождливое лето;
  • птицы вернулись из теплых краев, но не поют - к морозам;
  • если девушка осталась сухой или ей не досталось ни капли воды в Поливальный понедельник, то это значит, что она наверняка чем-то провинилась или не интересует парней.

Что запрещенно делать в Поливальный понедельник:

  • грустить и думать о плохом;
  • ссориться, ругаться и злиться;
  • употреблять много еды и алкоголя;
  • сидеть дома в одиночку"
  • нельзя заниматься домашними делами и любой работой.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, что В Украине 20 апреля сохранится облачная погода, небольшой дождь возможен на востоке Украины, на остальной территории ожидается сухая погода. 

Также делились подборкой фотографий цветущих магнолий.

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