Обливной понедельник: приметы и запреты этого праздника

Сразу после Пасхи отмечают Обливной понедельник. Этот праздник считается одним из самых веселых. Он также полон традиций, обрядов и примет. О том, какие какие приметы есть в этот день, а также о том, что запрещенно в Обливной понедельник, расскажут Українські Новини.

В Обливной понедельник следует обратить внимание на такие приметы приметы:

синий свод небес и безветвенная погогода к скорому дождю;

если в обливной понедельник солнечно и безоблачно - лето будет таким же;

если в Поливальны понедельник с самого утра льет дождь - ждите дождливое лето;

птицы вернулись из теплых краев, но не поют - к морозам;

если девушка осталась сухой или ей не досталось ни капли воды в Поливальный понедельник, то это значит, что она наверняка чем-то провинилась или не интересует парней.

Что запрещенно делать в Поливальный понедельник:

грустить и думать о плохом;

ссориться, ругаться и злиться;

употреблять много еды и алкоголя;

сидеть дома в одиночку"

нельзя заниматься домашними делами и любой работой.

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