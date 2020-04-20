Астролог рассказал, кто из знаков зодиака получит желаемое 20 апреля

Понедельник будет насыщенным у всех знаков зодиака, несмотря на то, что у многих украинцев в этот день выходной. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 20 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют Овнам в понедельник не идти на поводу у эмоций и быть сдержанными. Эмоциональная обстановка этого дня не подходит для выяснения отношений и проявления бурных эмоций. Однако общение с близкими пройдет хорошо при условии правильного отношения представителей этого знака к текущей ситуации. Удачны будут и покупки, а крупные приобретения порадуют.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет неоднозначный день. Благоприятный период для всех дел будет в первой половине дня. А во второй половине дня рассеянность будет плохим помощником при решении вопросов. В это время звезды советуют переключить внимание на личные интересы или отдых.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У Близнецов в понедельник наступит благоприятный период для любых дел. Однако коллективный труд и советы окружающих не станут столь полезными для представителей этого знака. В это время звезды советуют полагаться на собственную интуицию и опыт.

Рак (21 июня – 22 июля)

С самого утра Раки будут находиться в несколько подавленном или нервозном состоянии. У представителей этого знака появится желание действовать импульсивно, вопреки здравому смыслу. Но звезды уверяют, что не стоит ожидать многого в этот день, но пройдет обыденно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет сложный день. Если представителям этого знака предстоит заниматься важными делами, то им необходимо будет пойти на небольшую хитрость и подстраиваться под ситуацию, чтобы досчить успеха. Также звезды уверяют, что в понедельник можно рисковать, если действия будут оправданы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам в понедельник звезды советуют действовать решительно. Этот день подходит для решения важных вопросов, реализации давних планов. Вторая половина дня благоприятна для проведения финансовых мероприятий, оплаты счетов и возврата долгов. Также представителям этого знака в понедельник следует уделить внимание здоровью, возможны головные боли и мигрени.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов в понедельник могут возникать ситуации, когда окружающие будут провоцировать их. Настроение представителей этого знака в течение дня будет меняться, а действовать они будут несколько импульсивно. В это время звезды советуют постараться не поддаваться ложным чувствам и опираться на интуицию.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам звезды советуют посвятить понедельник самообразованию. Также не стоит забывать об отдыхе, а вечером для разнообразия устройте себе торжественный ужин.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцов ждет не самый лучший день. Дела будут идти со скрипом, а при решении вопросов могут возникать непредвиденные сложности. Звезды советуют представителям этого знака отказаться от обсуждения важных дел и реализации заветных планов, ведь что-то может пойти не так, как изначально планировали. Также в этот день следует быть аккуратнее с деньгами, есть риск кражи или потери.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги в понедельник будут полны сил и энергии. Звезды уверяют, что это хороший день для решения важных вопросов. Основную работу следует запланировать на первую половину дня, а вторую - лучше посвятить отдыху и общению с родными.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Первая половина дня у Водолеев пройдет за решением личных вопросов. А вот во второй половине дня обстановка несколько изменится. Звезды уверяют, что вероятны ссоры с окружающими. Потому представителям этого знака необходимо отнестись к происходящему с особым вниманием.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб наступит в понедельник удачный период для многих дел. Звезды советуют представителям этого знака обратить нимание на свое финансовое положение. Этот день не пододит для инвестиций. Также Рыбам в первой половине дня придется решать важные задачи, а вот вторую половину они проведут за общением с близкими и отдыхом.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба поделился астрологическим прогнозом на понедельник, 20 апреля.

Также в понедельник, 20 апреля, в Украине немного потеплеет, но местами будет ветрено.