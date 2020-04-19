В ВCУ количество зараженных коронавирусом увеличилось до 32, из них 2 человека умерли

В Вооруженных силах по состоянию на 19 апреля зарегистрированы 32 случая заболевания коронавирусом, а по всей Украине количество зафиксированных случаев COVID-19 составляет 5 449. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины сообщает, что по состоянию на 19 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 32 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в нем.

При этом на данный момент на изоляции находятся 300 человек, количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 46 человек.

За прошедшие сутки зарегистрированы 3 новых случая заболевания коронавирусом.

Отмечается, что больные находятся в учреждениях здравоохранения (военно-медицинский клинический центр в Виннице - 1 военнослужащий, Черновицкий госпиталь - 1, гражданская больница во Львовской области - 1).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Как не заразиться коронавирусом:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, 16 апреля в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Также еще 17 апреля армии было зафиксировано 29 случаев коронавируса.