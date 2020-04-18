Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире

Пока в КМДА заявляют, что в Киеве постепенно нормализуется качество воздуха, столица ухудшила показатели в рейтинге загрязненности воздуха и удерживает в нем первое место. Таким образом, украинская столица второй день подряд остается городом с самым грязным воздухом на планете. Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. Индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 246 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов. Таким образом, норма превышена почти в пять раз, а на севере Киева — более чем в шесть раз. Фото: Скриншот iqair Фото: Скриншот iqair Также портал Saveecobot зафиксировал, в каких районах Киева загрязнение воздуха выше всего. Фото: saveecobot Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.Кроме того, в Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц.