Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире

Пока в КМДА заявляют, что в Киеве постепенно нормализуется качество воздуха, столица ухудшила показатели в рейтинге загрязненности воздуха и удерживает в нем первое место. Таким образом, украинская столица второй день подряд остается городом с самым грязным воздухом на планете. Об этом свидетельствуют данные портала iqair , который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 246 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов. Таким образом, норма превышена почти в пять раз, а на севере Киева — более чем в шесть раз.

Фото: Скриншот iqair

Фото: Скриншот iqair

Также портал Saveecobot зафиксировал, в каких районах Киева загрязнение воздуха выше всего.

Фото: saveecobot

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.



Кроме того, в Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц.