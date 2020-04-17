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17 апреля 2020, пятница, 22:42 186
Происшествия 2020-04-17T22:43:24+03:00
Українські Новини
Саркофаг и огнь в Чернобыльской зоне разделяет меньше двух километров, — служба по чрезвычайным ситуациям ЕС

Саркофаг и огнь в Чернобыльской зоне разделяет меньше двух километров, — служба по чрезвычайным ситуациям ЕС

Кира Молчанова
Пожар, Чернобыль, Зона отчуждения, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона отчуждения
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

После того, как в Чернобыльской зоне появились новые очаги возгорания, огонь приблизился до 1,6 км от саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Европейского союза в Twitter, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, служба по чрезвычайным ситуациям выпустила картографический продукт для отображения пожара в Чернобыльской зоне.

"Основываясь на снимках Sentinel2, он оценивает сожженную площадь в 12 700 га и показывает, что пламя достигло всего 1,6 км от саркофага", - сказано в нем.

К сообщению также прикреплено изображение зоны пожара.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сократила финансирование Государственного агентства по управлению зоной отчуждения из государственного бюджета в 2020 году на 256,2 млн гривен с 2,936 млрд до 2,68 млрд гривен.

Столицу окутал густой дым с гарью. Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.

При этом в Офисе президента заявляют, что запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, а не в Зоне отчуждения.

Также в Чернобыльской зоне силами и средствами ГосЧС продолжаются работы по тушению пожаров.

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