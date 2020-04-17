В армии уже почти 30 случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах за прошедшие сутки, 16 апреля, увеличилось на 1 до 29 лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 17 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 277 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 24 человека.

За сутки подтвержден 1 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Так, военнослужащий одной из воинских частей Одесской области с 13 апреля проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ.

16 апреля из-за ухудшения состояния здоровья он был госпитализирован в инфекционную больницу в Одессе, ПЦР-тест для диагностики коронавируса показал положительный результат.

Состояние здоровья военного стабильное.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки коронавирус подтвердили у еще 61 человека.

Также в пятницу, 17 апреля, в мире зарегистрировано 2 159 267 случаев заражения коронавирусом, 548 122 человека выздоровели, а 145 563 - умерли.