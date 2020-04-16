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  • Пасха-2020: как сделать глянцевую шоколадную глазурь на паски
16 апреля 2020, четверг, 17:03 50
Жизнь 2020-04-16T17:04:07+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: как сделать глянцевую шоколадную глазурь на паски

Пасха-2020: как сделать глянцевую шоколадную глазурь на паски

Ольга Фандорина
Глазурь для паски, Пасха-2020, Глазурь, паски
Шоколадная глазурь для паски. Фото: tortkeks.ru
Шоколадная глазурь для паски. Фото: tortkeks.ru

На необычную Пасху-2020, которая у большинства украинцев пройдет дома, и украшения на паски - тоже необычные. И одной из таких как раз есть густая, глянцевая шоколадная глазурь, простой и легкий рецепт которой расскажут Українські Новини. 

У шоколадной глазури есть секрет - в этот рецепт нужно класть не менее 50 грамм сливочного масла. Чем больше масла, тем лучше будет глазурь.

Ингридиенты:

  • молоко 4 ст. л.
  • какао-порошок 4 ст. л.
  • сахар 4 ст. л.
  • масло сливочное 50 гр

smachno.uaШоколадная глазурь для паски. Фото: smachno.ua

Приготовление:

Молоко наливаем в кастрюлю, ставим на огонь. Добавляем масло в молоко и ждем когда оно в нем растопиться. В отдельной посуде смешиваем какао и сахар так, что бы сахар стал весь коричневый и постепенно, постоянно помешивая, высыпаем в растопленное масло с молоком. Уменьшаем огонь, и как только глазурь начинает на медленном огне закипать(появляются первые пузырьки), снимаем с огня. Все время приготовления необходимо мешать массу, иначе может прилипнуть ко дну или пригореть. Вместо обычного молока можно добавить сгущенного молока, получится еще вкуснее, только тогда регулируйте сахар по своему вкусу. Получилась сладкая, эластичная, жидкая масса с выраженным шоколадным запахом и вкусом. Выпечку поливают, пока глазурь теплая, потом она застывает, поэтому надо успеть ее нанести.

Кроме того, писали о том, как приготовить глянцевую устойчивую глазурь для пасок, а также о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте.

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