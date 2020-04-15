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15 апреля 2020, среда, 20:00 13
Жизнь 2020-04-15T20:01:06+03:00
Українські Новини
Завтра Чистый четверг. Как правильно подготовиться к празднику и что нужно делать

Завтра Чистый четверг. Как правильно подготовиться к празднику и что нужно делать

Надежда Комендантова
Уборка, Страстная неделя, Чистый Четверг, Пасха-2020
Пасха. Фото: hochu.ua
Пасха. Фото: hochu.ua

После Великой, или Страстной среды, каждый год, за два дня до Пасхи православные христиане отмечают Чистый четверг. Это уникальный день с точки зрения возможностей очищения, оздоровления, излечения хронических болезней и т.д. Українські Новини раскажут, что же нужно делать 28 апреля, в Чистый четверг и как к нему подготовиться. 

По наступлению Чистого четверга, проводят тщательную уборку. Очищают дом от грязи, негативной энергии, которые накопились за долгую зиму. Обязательно проводят расхламление, избавляясь от старых или ненужных вещей. 

Согласно традиции, для наведения порядка следует встать до восхода солнца. В условиях карантина не каждый захочет подняться в такую рань и посвятить весь день генеральной уборке. В этом случае уборку можно провести даже вечером,  главное – делать все с легким настроем и решимостью выкинуть как можно больше хлама и грязи.

После уборки нужно тщательно вымыться, а при возможности, сходить в баню. Считается, что омовение в Чистый четверг защищает человека от болезней, неприятностей, а вода дает силы и здоровье на год вперед. Если по окончанию этих мероприятий вы испытаете на душе состояние легкости и обновления – знайте, Чистый четверг вам удался на славу!

Также в этот день нужно перестирать все вещи: одежду, постельное белье, скатерти, полотенца и занавески, т.к. считается, что к приходу Пасхи в доме радуются все вещи, и они также должны быть чистыми.

Также в этот день нужно очиститься духовно и навести порядок в мыслях. Для этого можно помедитировать, заняться йогой, помолиться или просто провести спокойный вечер в кругу семьи. Кроме того, накануне Чистого четверга начинается звездопад Лирид-2020. И самое время загадывать желания. 

Как сообщали Українські Новини, Украинская православная церковь Московского патриархата проведет Пасхальную службу в церковном дворике лавры перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью норм. А праздничный кулич можно будет заказать с доставкой на дом. В канун Пасхи с 13 по 17 апреля "Укрпочта" будет бесплатно доставлять пасхальные куличи украинцам по предварительному заказу.

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