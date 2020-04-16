подписаться на рассылку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Как правильно говорить "паска" или "кулич". Филолог ответила на спорный вопрос
16 апреля 2020, четверг, 06:10 168
Жизнь 2020-04-16T06:10:01+03:00
Українські Новини
Как правильно говорить "паска" или "кулич". Филолог ответила на спорный вопрос

Как правильно говорить "паска" или "кулич". Филолог ответила на спорный вопрос

Ярина Вацяк
Пасха, Паска, Кулич, Пасхальная неделя, Пасха-2020
Паска. Фото:pixabay.com
Паска. Фото:pixabay.com

Христиане восточного обряда в воскресенье, 19 апреля, будут отмечать один из самых больших религиозных праздников - Пасху. В Украине для обозначения главного праздничного блюда - пасхального хлеба правильно использовать слово "паска", а не "кулич", о чем часто идут споры.

Об этом рассказала профессор и доктор филологических наук Лариса Масенко в комментарии OBOZREVATEL.

Она утверждает, что слово "кулич" употреблять вообще не стоит – это российское название паски и незачем его использовать в Украине. Даже на русском языке.

"Конечно, правильно говорить "паска". Слова "кулич" даже нет в украинском языке, оно русское. Некоторые его тянут, но зачем нам его тянуть, если есть свое?" – заявила она.

Объясняя этимологию слова, профессор рассказала, что оно трансформировалось из названия праздника Пасхи. В свою очередь, "Пасха" пошла от иудейского праздника Песах, обозначающего исход иудеев из Египта. Славянские народы позаимствовали это слово из греческого языка, а турки из арамейского. Позже в украинском языке оно видоизменилось, став знакомой нам всем Пасхой, а хлеб, который готовят к этому дню, начали называть паской.

"Иногда паску тоже называют пасхой, но никак ни куличом. Это русское слово, не понимаю, зачем его тянут, ищут какие-то отличия. Где-то прочитала, что якобы паска – это из муки, а кулич из творога. Ну это вообще не отвечает действительности – паска может быть как из муки, так и из творога", – подытожила Лариса Масенко.

Ранее Українські Новини писали о нескольких вариантнах приготовления "Королевской" паски. 

Кроме того, писали о том, как приготовить глянцевую устойчивую глазурь для пасок, а также о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте.

Больше новостей о: Пасха Паска Кулич Пасхальная неделя Пасха-2020

ПЦУ призвала украинцев отказаться от использования...
Эксперты прогнозируют рост закупочных цен на свини...
Пасха-2020: как приготовить сочную и мягкую бужени...
Нежная и сочная паска краффин с маком. Оригинальны...
Суд арестовал пойманного на шпионаже генерал-майора СБУ Шайтанова
СБУ и полиция изъяли ряд документов при обыске первого зама Кличко
Новости
На Донбассе боевики снова устроили провокации и понесли потери 08:23
Александр Левцун: Карантин, который изменил нашу жизнь 07:59 Мнение
Минсоцполитики намерено закупить около 250 тысяч "пакетов малыша" для рожениц 07:00
У Нефедова надбавка в 600%, а у Новинского коронавирус 07:00 Новости дня
Первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен 07:00 Документ
больше новостей
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
Пенсионный фонд в мобильном телефоне: как установить и пользоваться приложением 05:30 Инфографика
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
больше новостей
Конкуренция за каждое рабочее место выросла в 3 раза из-за карантина, - кадровое агентство
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok