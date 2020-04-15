Нелегально торговал зерном: СБУ подозревает директора госпредприятия в злоупотреблении на 1,2 млн

Служба безопасности Украины, которая задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене, сообщила директору государственного предприятия в Черкассах, которое входит в структуру Национальной академии аграрных наук и является объектом критической инфраструктуры, о подозрении в злоупотреблении средствами на сумму 1,2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил продажу зерновых культур вне товарной биржи.

Указано, что он реализовывал коммерсантам сельскохозяйственную продукцию сразу после сбора урожая с полей по заниженной стоимости.

Правоохранители задокументировали, что в течение 2017-2018 годов директор госпредприятия заключил ряд незаконных договоров на реализацию более 5 тыс. тонн зерновых культур четырем частным предприятиям.

Согласно сообщению, из-за действий должностного лица экономическим интересам государства нанесен ущерб на общую сумму более 1,2 миллиона гривен.

В рамках начатого уголовного производства должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины подозревает первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника в вымогательстве через посредника 125 тыс. долларов взятки от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.