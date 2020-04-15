Полтавская область лидирует по обеспеченности населения аппаратами ИВЛ, – СМИ

Полтавская область оказалось одной из лучших в стране по обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), благодаря тому, что местная власть нашла общий язык с бизнесом.

Об этом идет речь в статье "Формула выживания. Кому в Украине удается сдерживать наступление коронавируса" на сайте "Деловая столица".

Журналисты приводят данные Министерства здравоохранения Украины, по которым всего в Полтавской области 326 аппаратов ИВЛ, что в соотношении с количеством населением области один из лучших показателей по стране.

"Для примера, в марте Харьковская область (не считая город Харьков) располагала всего 133 аппаратами ИВЛ. Население Харьковской области без Харькова приблизительно 1,2 млн человек, что немногим менее населения Полтавщины", - говорится в статье.

В целом, по данным издания, больницы и экстренные медицинские службы Полтавской области имеют: 16 тыс. защитных халатов, 237 тыс. масок, 44 тыс. респираторов не ниже 2-го уровня защиты, 10 тыс. пар многоразовых очков, 415 тыс. перчаток. И число постоянно растет. Кроме того, в Полтавской области приготовили 6 тыс. ПЦР-тестов для выявления РНК коронавируса и 5 тыс. экспресс-тестов для выявления антител к этой инфекции.

"Также есть 2 специальных аппарата для исследования образцов в Полтавском областном лабораторном центре и уже сегодня можно делать до 40 тестов в день. Сейчас лаборатория расширяется и вскоре планирует делать до 100 тестов в сутки. При этом, напомним, эпидемиологическая ситуация на Полтавщине относительно благополучная - всего 27 случаев, но полтавские медики и власти все равно призывают быть готовыми к самым трудным сценариям и резкому росту заболеваемости", - говорится в статье.

Как отметили авторы исследования, закупить дополнительные аппараты ИВЛ, как и другие необходимые для борьбы с эпидемией вещи, такие как: дезинфицирующие смеси, маски, защитные костюмы и т.д. стало возможным благодаря тому, что председатель Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов активно привлекает бизнес к мерам по борьбе с эпидемией.

"Синегубов постоянно проводит встречи с представителями крупного бизнеса, пытаясь объяснить, что бизнесмены не меньше власти должны быть заинтересованы в здоровье населения, то есть их клиентов. И чем с меньшими потерями область пройдет эпидемию, тем меньшими будут и негативные последствия для бизнеса. Как результат, бизнес выразил готовность активно помочь обеспечить всем необходимым медучреждения", - говорится в статье.

В результате, за первые недели карантина помощь бизнеса позволила увеличить число аппаратов ИВЛ с 306 до 326. При чем финансовую помощь оказывают как представители крупного бизнеса, так и мелкий и средний бизнес. Всего председателю Полтавской ОГА Синегубову удалось привлечь к благотворительности более 300 компаний.