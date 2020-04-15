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15 апреля 2020, среда, 11:45 3341
Верховная Рада и партии 2020-04-15T13:00:03+03:00
Українські Новини
Вятрович заявил, что его вызвали на допрос в ГБР

Вятрович заявил, что его вызвали на допрос в ГБР

Анна Рудык
Верховная Рада, Допрос, Владимир Вятрович, ГБР
Владимир Вятрович
Владимир Вятрович

Депутат Верховной Рады Владимир Вятрович ("Европейская солидарность") заявляет о вызове его на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

еня вызывают на допрос в ГБР", - написал он.

Он отметил, что на допрос его вызывают в качестве свидетеля по делу, которое инициировал депутат Рады Максим Бужанский ("Слуга народа") - за проведение международного форума, посвященного 85-летию памяти жертв Голодомора.

"Вызов подписал следователь Амелин, на которого я подал в суд за "игнорирование" государственной измены Ермаком и Кучмой", - добавил он.

Как сообщали Українскі Новини, Вятрович похвалил выступление Зеленского, где тот обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.

Ранее Бужанский заявил, что Вятрович прогулял заседание суда по делу о символике дивизии СС "Галичина". 6 ноября Окружной админсуд Киева обязал Вятровича персонально явиться на заседание 4 декабря по делу о противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".

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