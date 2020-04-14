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14 апреля 2020, вторник, 23:19 35
Бизнес 2020-04-14T23:21:21+03:00
Українські Новини
"Фармак" начал продажу лекарств через интернет с доставкой на дом

"Фармак" начал продажу лекарств через интернет с доставкой на дом

Надежда Комендантова
Лекарства, Фармак, Доставка, Публичное акционерное общество
Публичное акционерное общество (ПАО)
Публичное акционерное общество (ПАО) "Фармак". Фото: delo.ua

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) с целью препятствования распространению коронавируса начала продажу лекарственных средств на специализированных сайтах.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в марте Кабинет Министров разрешил почтовым сервисам осуществлять доставку лекарств.

При этом теперь лекарства "Фармак" можно будет заказать с доставкой в отделение почты или непосредственно домой курьером.

"Во время карантина каждый из нас пытается ограничить круг социальных контактов и без лишней надобности не выходить из дома. Неудивительно, что растет спрос на онлайн-заказы продуктов из супермаркета, еды из кафе и ресторанов. Кое-кто уже оценил удобство и выгоду предварительного бронирования лекарств в аптеке. Всегда можно быть уверенным, что лекарства есть в наличии, сэкономить время в очереди и сравнить цены. Поэтому теперь нет необходимости стоять в очереди. А для тех, кто заболел и некого отправить в аптеку или нет возможности добраться до ближайшей аптеки (особенно в небольших поселках), такая возможность более чем актуальна", – отметил директор по маркетингу и продажам "Фармак" Михаил Ванат.

Заказать лекарственные средства можно на сайте компании после автоматического перехода на страницу интернет-магазина LIKI 24.

В сообщении отмечается, что для заказов доступны все лекарства, кроме определенных категорий, требующих особых условий отпуска, хранения и учета.

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