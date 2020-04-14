Народный депутат Андрей Холодов («Слуга народа») заявляет, что на Таможню вернулись коррупционные схемы времен Порошенко и «смотрящий» Сеяр Куршутов благодаря действиям замглави Государственной таможенной службы Дениса Шендрика и советника министра финансов Анатолия Макаренко.

Об этом Холодов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на таможне годами функционировал целый пул масштабных «кураторов» и «схемщиков», которые контролировали целые регионы.

«Основные проблемы на крупных таможнях вроде Одессы, Киева и Львова, но на мелких таможнях эта беда стоит не менее остро. За последние полгода ситуация в лучшую сторону не поменялась – этих «решал» так никто и не устранил. На Одесской таможне, как говорят сами таможенники, опять вынырнул известный «схемщик» Сеяр Куршутов, который успел уже «спеться» с руководством одесской и центральной таможни. Теперь без этого «смотрящего» в Южном регионе нельзя завести ни один контейнер или трак с товарами», - написал Холодов.

Он отметил, что во многом, схемы вернулись по согласию Шендрика и Макаренко, несмотря на то, что «миллиарды гривен идут мимо бюджета, процветает давление на бизнес и схематоз».

«Всем хорошо известный советник министра финансов Анатолий Макаренко, которого назначили месяц назад именно для наведения порядка на таможне, наконец-то начал проявлять свою активность по Одессе и Киеву. Но только активность эта больше похожа на прикрытие одесских «решал», а не на их устранение, о чем я с удивлением узнал на днях. Точно также было с первым замом главы таможни Шендриком – сначала к нему относились нормально, а теперь уже ждут, когда «молодое дарование» отправится в тюрьму. Похоже, бюджету будет дешевле потерять и Макаренко, чем терпеть его так называемую помощь на таможне», - отмечает нардеп.

Холодов подчеркнул, что ранее в публикациях СМИ, в схемах на таможне времен Поршенко фигурировал народный депутат прошлого созыва от БПП Александр Грановский, а исполнительным директором этого «коррупционного Центра» называли Куршутова, который отвечал за коррупционный сбор многомиллиардных поступлений с импортеров.

"Центр" был создан по примеру классической ОПГ, схема вымогательства также действовала по всем стандартам жанра. Для импортеров устанавливалась «такса», которую они должны были платить за беспроблемное таможенное оформление и импорт товаров. Как писали в СМИ, за «работу» с Южным регионом и финансовыми потоками у Куртушова отвечал контрабандист Виктор Шерман", - отмечает Холодов.

По его словам, основные потоки шли через Одесский регион.

«С каждого контейнера из Китая и каждой машины из Турции организовали коррупционный сбор. Ежемесячно «снимали» внушительные суммы. Получается, что Порошенко уже год как не президент, Грановский уже израильский гражданин, а схемы нормально работают на таможне до сих пор», - возмутился нардеп.

Парламентарий потребовал от СБУ и Налоговой обратить внимание на это и дать соответствующую реакцию.